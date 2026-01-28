Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Ирака не откажется возглавить правительство после угроз Трампа - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/al-maliki-2070774783.html
Экс-премьер Ирака не откажется возглавить правительство после угроз Трампа
Экс-премьер Ирака не откажется возглавить правительство после угроз Трампа - РИА Новости, 28.01.2026
Экс-премьер Ирака не откажется возглавить правительство после угроз Трампа
Бывший премьер-министр Ирака Нури аль-Малики обвинил США в нарушении суверенитета Ирака после угроз президента Дональда Трампа прекратить помощь в случае его... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T14:42:00+03:00
2026-01-28T14:42:00+03:00
в мире
ирак
сша
нури аль-малики
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070647259_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_b652178cac6f3dac31df1d406b631e86.jpg
https://ria.ru/20260123/ssha-2069951878.html
https://ria.ru/20260116/ssha-2068325822.html
ирак
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070647259_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cbdb272f9782f52e02c72c1e8a99c25d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирак, сша, нури аль-малики, дональд трамп
В мире, Ирак, США, Нури аль-Малики, Дональд Трамп
Экс-премьер Ирака не откажется возглавить правительство после угроз Трампа

Экс-премьер аль-Малики обвинил США в нарушении суверенитета Ирака

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 28 янв - РИА Новости. Бывший премьер-министр Ирака Нури аль-Малики обвинил США в нарушении суверенитета Ирака после угроз президента Дональда Трампа прекратить помощь в случае его прихода к власти, не намерен отказываться от поста главы правительства.
Трамп пригрозил Ираку прекращением американской помощи в случае возвращения Нури аль-Малики на пост премьер-министра страны. Его кандидатуру выдвинула самая крупная парламентская коалиция шиитских партий - Координационный совет.
Флаг Ирака - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
FT: США настаивают на формировании правительства Ирака без проиранских сил
23 января, 18:09
"Мы полностью отвергаем откровенное вмешательство США во внутренние дела Ирака и считаем это нарушением иракского суверенитета, которое противоречит установленному в Ираке с 2003 года демократическому правлению", - написал аль-Малики в своем микроблоге в социальной сети X.
По его словам, язык диалога, а не диктата и угроз является единственным политическим выбором в отношениях между странами.
Аль-Малики заявил, что "намерен продолжать работу до конца, чтобы "воплотить в жизнь интересы иракского народа, уважая решение Координационного совета выдвинуть его кандидатуру на пост премьера".
Во вторник парламент Ирака отложил заседание по выборам президента, чтобы основные курдские партии смогли договориться по единой кандидатуре президента. По закону Ирака премьер-министр страны должен быть назначен в течение 30 дней после выборов президента.
Жители Мосула/, Ирак - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Пошлины США против Ирана вредят интересам Ирака, считают эксперты
16 января, 15:29
 
В миреИракСШАНури аль-МаликиДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала