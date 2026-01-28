https://ria.ru/20260128/al-maliki-2070774783.html
Экс-премьер Ирака не откажется возглавить правительство после угроз Трампа
Экс-премьер Ирака не откажется возглавить правительство после угроз Трампа - РИА Новости, 28.01.2026
Экс-премьер Ирака не откажется возглавить правительство после угроз Трампа
Бывший премьер-министр Ирака Нури аль-Малики обвинил США в нарушении суверенитета Ирака после угроз президента Дональда Трампа прекратить помощь в случае его... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T14:42:00+03:00
2026-01-28T14:42:00+03:00
2026-01-28T14:42:00+03:00
в мире
ирак
сша
нури аль-малики
дональд трамп
ирак
сша
Экс-премьер Ирака не откажется возглавить правительство после угроз Трампа
Экс-премьер аль-Малики обвинил США в нарушении суверенитета Ирака
ДОХА, 28 янв - РИА Новости. Бывший премьер-министр Ирака Нури аль-Малики обвинил США в нарушении суверенитета Ирака после угроз президента Дональда Трампа прекратить помощь в случае его прихода к власти, не намерен отказываться от поста главы правительства.
Трамп
пригрозил Ираку
прекращением американской помощи в случае возвращения Нури аль-Малики
на пост премьер-министра страны. Его кандидатуру выдвинула самая крупная парламентская коалиция шиитских партий - Координационный совет.
"Мы полностью отвергаем откровенное вмешательство США
во внутренние дела Ирака и считаем это нарушением иракского суверенитета, которое противоречит установленному в Ираке с 2003 года демократическому правлению", - написал аль-Малики в своем микроблоге в социальной сети X.
По его словам, язык диалога, а не диктата и угроз является единственным политическим выбором в отношениях между странами.
Аль-Малики заявил, что "намерен продолжать работу до конца, чтобы "воплотить в жизнь интересы иракского народа, уважая решение Координационного совета выдвинуть его кандидатуру на пост премьера".
Во вторник парламент Ирака отложил заседание по выборам президента, чтобы основные курдские партии смогли договориться по единой кандидатуре президента. По закону Ирака премьер-министр страны должен быть назначен в течение 30 дней после выборов президента.