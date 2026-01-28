Экс-премьер Ирака не откажется возглавить правительство после угроз Трампа

ДОХА, 28 янв - РИА Новости. Бывший премьер-министр Ирака Нури аль-Малики обвинил США в нарушении суверенитета Ирака после угроз президента Дональда Трампа прекратить помощь в случае его прихода к власти, не намерен отказываться от поста главы правительства.

Трамп пригрозил Ираку прекращением американской помощи в случае возвращения Нури аль-Малики на пост премьер-министра страны. Его кандидатуру выдвинула самая крупная парламентская коалиция шиитских партий - Координационный совет.

"Мы полностью отвергаем откровенное вмешательство США во внутренние дела Ирака и считаем это нарушением иракского суверенитета, которое противоречит установленному в Ираке с 2003 года демократическому правлению", - написал аль-Малики в своем микроблоге в социальной сети X.

По его словам, язык диалога, а не диктата и угроз является единственным политическим выбором в отношениях между странами.

Аль-Малики заявил, что "намерен продолжать работу до конца, чтобы "воплотить в жизнь интересы иракского народа, уважая решение Координационного совета выдвинуть его кандидатуру на пост премьера".