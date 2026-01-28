Рейтинг@Mail.ru
Стала известна сумма заблокированных в ЕС активов Банка России - РИА Новости, 28.01.2026
22:42 28.01.2026
Стала известна сумма заблокированных в ЕС активов Банка России
Стала известна сумма заблокированных в ЕС активов Банка России - РИА Новости, 28.01.2026
Стала известна сумма заблокированных в ЕС активов Банка России
Около 210 миллиардов евро активов Банка России заморожены в Евросоюзе, при этом объем частных активов россиян и бизнеса, попавших под блокировку в объединении,... РИА Новости, 28.01.2026
россия, франция, люксембург (округ), евросоюз, еврокомиссия, euroclear
Россия, Франция, Люксембург (округ), Евросоюз, Еврокомиссия, Euroclear
Стала известна сумма заблокированных в ЕС активов Банка России

РИА Новости: в ЕС заморожены 210 млрд евро активов ЦБ России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Около 210 миллиардов евро активов Банка России заморожены в Евросоюзе, при этом объем частных активов россиян и бизнеса, попавших под блокировку в объединении, составляет около 28 миллиардов евро, выяснило РИА Новости, изучив документы Еврокомиссии.
"Около 210 миллиардов евро активов Центрального банка России заблокированы в ЕС", - говорится в документах. Отмечается, что в зависимости от процентных ставок, доходы от замороженных активов России могут составлять около 2,5-3 миллиардов евро в год.
При этом 180 миллиардов евро заморожены на счетах бельгийского Euroclear, еще около 20 миллиардов - во Франции, остальная сумма - в Люксембурге и Германии.
При этом стоимость замороженных в ЕС активов, принадлежащих частным инвесторам, составляет 28 миллиардов евро.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Песков ответил на вопрос о замороженных российских активах
РоссияФранцияЛюксембург (округ)ЕвросоюзЕврокомиссияEuroclear
 
 
