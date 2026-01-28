В "Росконгрессе" предупредили о последствиях конфискации активов России

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Евросоюз пока принял решение не использовать замороженные активы РФ для финансирования Киева, но вопрос окончательно не снят с повестки, и если такое решение будет принято, это создаст предпосылки для будущего развала блока, говорится в докладе "Росконгресса" "Ключевые события 2026. Геоэкономика. Прогнозы. Основные риски", с которым ознакомилось РИА Новости.

"Если в предстоящем году Евросоюзу удастся согласовать план с фактическими признаками экспроприации российских активов, это снизит доверие к единой европейской валюте и нанесет ущерб финансовой стабильности, а также подорвет доверие к самому ЕС как институту с фатальными для него последствиями", - говорится в документе.

Китай и "Блок ищет способ принимать решения о замороженных активах квалифицированным большинством голосов, а не единогласно, как требуется сейчас. Реализация такого сценария подаст несогласным членам Евросоюза сигнал о том, что их мнение игнорируется. Это сподвигнет их к укреплению в индивидуальном порядке связей с государствами, имеющими напряженные отношения с Брюсселем , такими как Россия Иран . Такая рассинхронизация политики в сочетании с различием национальных интересов и экономическим неравенством ослабит солидарность внутри ЕС и создаст предпосылки для будущего развала блока", - уверены авторы.

В докладе отмечается, что на саммите в конце 2025 года члены ЕС решили не использовать российские активы для предоставления кредита Киеву , так и не сумев преодолеть политические разногласия по этому вопросу.

"Достижение консенсуса оказалось затруднительным, в том числе ввиду необходимости соблюдения норм международного права как Евросоюзом в целом, так и отдельными государствами членами", - говорится в документе.

"Однако это означает не снятие вопроса с повестки, а перенос его рассмотрения на 2026 год из-за разногласий внутри блока. Та же причина лежит в основе решения о заморозке средств РФ на неопределенный срок вместо голосования о ее продлении каждые полгода. Такой шаг устраняет риск того, что отдельные государства блока, такие как Венгрия Словакия , в какой-то момент могут отказаться продлить блокировку российских активов", – отмечается в докладе.

Авторы предупреждают, что отсутствие крупных выборов в регионе в 2026 году может повысить готовность Брюсселя к решительным мерам. "Но фактором риска останется политический тупик во Франции в преддверии президентских выборов 2027 года", - говорится в документе.