Умер актер Андрей Бур - РИА Новости, 28.01.2026
Культура
 
23:20 28.01.2026
Умер актер Андрей Бур
Умер актер Андрей Бур - РИА Новости, 28.01.2026
Умер актер Андрей Бур
Актер Андрей Бур, сыгравший в сериале "Полицейский с Рублевки", умер в возрасте 46 лет, сообщение об этом появилось на портале "Кинотеатр.ру".
Умер актер Андрей Бур

Умер актер из сериала "Полицейский с Рублевки" Андрей Бур

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Актер Андрей Бур, сыгравший в сериале "Полицейский с Рублевки", умер в возрасте 46 лет, сообщение об этом появилось на портале "Кинотеатр.ру".
"Андрей Бур (Андрей Леонидович Булычев) 25 октября 1979, Москва - 16 января 2026", - говорится в сообщении.
В фильмографии Бура порядка 50 проектов, где он сыграл эпизодические роли. Среди них сериалы "Ивановы-Ивановы", "Доктор Рихтер", "СашаТаня" и другие.
 
