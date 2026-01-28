https://ria.ru/20260128/akter-2070875099.html
Умер актер Андрей Бур
Актер Андрей Бур, сыгравший в сериале "Полицейский с Рублевки", умер в возрасте 46 лет, сообщение об этом появилось на портале "Кинотеатр.ру". РИА Новости, 28.01.2026
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Актер Андрей Бур, сыгравший в сериале "Полицейский с Рублевки", умер в возрасте 46 лет, сообщение об этом появилось на портале "Кинотеатр.ру".
"Андрей Бур (Андрей Леонидович Булычев) 25 октября 1979, Москва
- 16 января 2026", - говорится в сообщении.
В фильмографии Бура порядка 50 проектов, где он сыграл эпизодические роли. Среди них сериалы "Ивановы-Ивановы", "Доктор Рихтер", "СашаТаня" и другие.