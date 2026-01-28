https://ria.ru/20260128/agromotivator-2070732935.html
Прикамье выделит 11 млн рублей на грант "Агромотиватор" для участников СВО
Прикамье выделит 11 млн рублей на грант "Агромотиватор" для участников СВО - РИА Новости, 28.01.2026
Прикамье выделит 11 млн рублей на грант "Агромотиватор" для участников СВО
Пермский край выделит из бюджета более 11 миллионов рублей на конкурсный отбор гранта "Агромотиватор" для участников и ветеранов СВО, сообщает пресс-служба
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пермский край выделит из бюджета более 11 миллионов рублей на конкурсный отбор гранта "Агромотиватор" для участников и ветеранов СВО, сообщает пресс-служба правительства региона.
В этом году конкурсный отбор в рамках нового федерального проекта на грант "Агромотиватор" для участников и ветеранов СВО, начинающих свое фермерское дело, будет проведен в регионе впервые.
Размер поддержки для каждого победителя составит 3 миллиона рублей.
"Грант "Агромотиватор" создан специально для наших защитников, которые вернулись домой и хотят связать свою жизнь с сельским хозяйством. Наша задача – помочь героям найти себя в мирном созидательном труде, поддержать их на родной земле и дать возможность заниматься важным и полезным делом", – отметила министр агропромышленного комплекса Пермского края Анна Быкова, ее слова приводит пресс-служба.
Конкурсный отбор на получение гранта пройдет в мае 2026 года.