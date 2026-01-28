Рейтинг@Mail.ru
Шереметьево работает штатно во второй день снегопада
12:06 28.01.2026
Шереметьево работает штатно во второй день снегопада
Шереметьево работает штатно во второй день снегопада
2026-01-28T12:06:00+03:00
2026-01-28T12:06:00+03:00
2026
Шереметьево работает штатно во второй день снегопада

Пассажиры ожидают своих рейсов в зале аэропорта "Шереметьево"
Пассажиры ожидают своих рейсов в зале аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Сергей Трубицын
Перейти в медиабанк
Пассажиры ожидают своих рейсов в зале аэропорта "Шереметьево". Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" штатно обслуживает рейсы на второй день снегопада в столице, скоплений пассажиров и очередей не наблюдается, выяснил корреспондент РИА Новости.
Очень сильный снег, гололедица и метель ожидаются в Москве с 00.00 27 января до 12.00 мск 29 января, ранее сообщали в главном управлении МЧС по Москве.
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Госавтоинспекции напомнили о правилах поездок в гололед и снегопад
Вчера, 11:24
При этом "Шереметьево" 27 января закрывался на прилет с 9.00 мск в связи с неблагоприятными погодными условиями. Аэропорт вернулся к штатной работе и открылся на прилет в 11.23 мск.
По данным электронных табло, рейсы на вылет и прилет выполняются из "Шереметьево" регулярно, массовых задержек нет. В зонах прилета и вылета нет очередей и скоплений пассажиров. Воздушная гавань функционирует штатно.
Аэропорт за 27 января обслужил 510 рейсов российских и зарубежных авиакомпаний, из которых 255 на прилет и 255 на вылет, сообщается в пресс-релизе воздушной гавани.
"Производственные службы аэропорта "Шереметьево" продолжают работать в усиленном режиме и обеспечивают постоянное обслуживание рейсов и пассажиров в сложных метеоусловиях", - сообщили в аэропорту.
Прохожие на Красной площади во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Синоптик рассказала, сколько в Москве продлятся снегопады
27 января, 11:56
 
МоскваШереметьево (аэропорт)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
