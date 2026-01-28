https://ria.ru/20260128/aeroport-2070730800.html
Шереметьево работает штатно во второй день снегопада
Шереметьево работает штатно во второй день снегопада - РИА Новости, 28.01.2026
Шереметьево работает штатно во второй день снегопада
Аэропорт "Шереметьево" штатно обслуживает рейсы на второй день снегопада в столице, скоплений пассажиров и очередей не наблюдается, выяснил корреспондент РИА Новости
2026-01-28T12:06:00+03:00
2026-01-28T12:06:00+03:00
2026-01-28T12:06:00+03:00
москва
шереметьево (аэропорт)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
Шереметьево работает штатно во второй день снегопада
Шереметьево штатно обслуживает рейсы во второй день снегопада
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" штатно обслуживает рейсы на второй день снегопада в столице, скоплений пассажиров и очередей не наблюдается, выяснил корреспондент РИА Новости.
Очень сильный снег, гололедица и метель ожидаются в Москве
с 00.00 27 января до 12.00 мск 29 января, ранее сообщали в главном управлении МЧС
по Москве.
При этом "Шереметьево
" 27 января закрывался на прилет с 9.00 мск в связи с неблагоприятными погодными условиями. Аэропорт вернулся к штатной работе и открылся на прилет в 11.23 мск.
По данным электронных табло, рейсы на вылет и прилет выполняются из "Шереметьево" регулярно, массовых задержек нет. В зонах прилета и вылета нет очередей и скоплений пассажиров. Воздушная гавань функционирует штатно.
Аэропорт за 27 января обслужил 510 рейсов российских и зарубежных авиакомпаний, из которых 255 на прилет и 255 на вылет, сообщается в пресс-релизе воздушной гавани.
"Производственные службы аэропорта "Шереметьево" продолжают работать в усиленном режиме и обеспечивают постоянное обслуживание рейсов и пассажиров в сложных метеоусловиях", - сообщили в аэропорту.