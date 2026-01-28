Шереметьево работает штатно во второй день снегопада

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" штатно обслуживает рейсы на второй день снегопада в столице, скоплений пассажиров и очередей не наблюдается, выяснил корреспондент РИА Новости.

Очень сильный снег, гололедица и метель ожидаются в Москве с 00.00 27 января до 12.00 мск 29 января, ранее сообщали в главном управлении МЧС по Москве.

При этом " Шереметьево " 27 января закрывался на прилет с 9.00 мск в связи с неблагоприятными погодными условиями. Аэропорт вернулся к штатной работе и открылся на прилет в 11.23 мск.

По данным электронных табло, рейсы на вылет и прилет выполняются из "Шереметьево" регулярно, массовых задержек нет. В зонах прилета и вылета нет очередей и скоплений пассажиров. Воздушная гавань функционирует штатно.

Аэропорт за 27 января обслужил 510 рейсов российских и зарубежных авиакомпаний, из которых 255 на прилет и 255 на вылет, сообщается в пресс-релизе воздушной гавани.