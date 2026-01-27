Рейтинг@Mail.ru
"Сбер" начал предупреждать о мошеннических звонках - РИА Новости, 27.01.2026
02:34 27.01.2026
"Сбер" начал предупреждать о мошеннических звонках
"Сбер" начал предупреждать о мошеннических звонках - РИА Новости, 27.01.2026
"Сбер" начал предупреждать о мошеннических звонках
Сбербанк при входе в приложение после звонка от неизвестного абонента стал предупреждать своих клиентов о том, что это могут быть мошенники, выяснил... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T02:34:00+03:00
2026-01-27T02:34:00+03:00
общество
станислав кузнецов
сбербанк россии
сбер
общество, станислав кузнецов, сбербанк россии, сбер
Общество, Станислав Кузнецов, Сбербанк России, Сбер
"Сбер" начал предупреждать о мошеннических звонках

РИА Новости: "Сбер" начал предупреждать о мошеннических звонках

Логотип Сбербанка
Логотип Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Сбербанк при входе в приложение после звонка от неизвестного абонента стал предупреждать своих клиентов о том, что это могут быть мошенники, выяснил корреспондент РИА Новости.
"Похоже, вам звонили мошенники! Если вам поступил звонок с неизвестного номера и вас просят взять кредит в Сбербанк Онлайн или перевести деньги на защищенный счет - это мошенники", - говорится в письме банка при входе в приложение.
В уведомлении рекомендуют прекратить разговор и позвонить на 900, если клиент сообщил данные своей карты или пароль из смс.
"Вам звонил мошенник. Мы определили подозрительный звонок, положите трубку, если вы разговариваете с абонентом прямо сейчас", - также сообщается в интерфейсе приложения, при его дальнейшем использовании.
Ранее в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщал, что кредитная организация в 2025 году помогла миллионам россиян уберечь от мошенников более 360 миллиардов рублей.
