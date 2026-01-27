"Сбер" начал предупреждать о мошеннических звонках

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Сбербанк при входе в приложение после звонка от неизвестного абонента стал предупреждать своих клиентов о том, что это могут быть мошенники, выяснил корреспондент РИА Новости.

"Похоже, вам звонили мошенники! Если вам поступил звонок с неизвестного номера и вас просят взять кредит в Сбербанк Онлайн или перевести деньги на защищенный счет - это мошенники", - говорится в письме банка при входе в приложение.

В уведомлении рекомендуют прекратить разговор и позвонить на 900, если клиент сообщил данные своей карты или пароль из смс.

"Вам звонил мошенник. Мы определили подозрительный звонок, положите трубку, если вы разговариваете с абонентом прямо сейчас", - также сообщается в интерфейсе приложения, при его дальнейшем использовании.