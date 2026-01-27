Рейтинг@Mail.ru
Россия столкнулась с неожиданным эффектом "золотой лихорадки" - РИА Новости, 27.01.2026
08:00 27.01.2026 (обновлено: 08:04 27.01.2026)
Россия столкнулась с неожиданным эффектом "золотой лихорадки"
Цены на золото продолжают бить рекорды — унция перевалила за отметку в пять тысяч долларов. Что будет дальше и как это отразится на России, сделавшей ставку на... РИА Новости, 27.01.2026
Россия столкнулась с неожиданным эффектом "золотой лихорадки"

Взлет цен на золото компенсировал России потери от блокировки резервов

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. Цены на золото продолжают бить рекорды — унция перевалила за отметку в пять тысяч долларов. Что будет дальше и как это отразится на России, сделавшей ставку на драгметалл, — в материале РИА Новости.

Ралли продолжается

Основная причина взлета котировок — мощная геополитическая турбулентность.
Здесь и планы Дональда Трампа относительно Гренландии, и ситуация в Иране, Венесуэле. В условиях глобальной неопределенности инвесторы традиционно уходят в защитные активы.
Рынок подогревает и ожидаемое снижение процентных ставок в США: доллар слабеет. Плюс растет спрос со стороны мировых ЦБ: банки активно запасаются слитками, диверсифицируя резервы.
Желтый металл и американская нацвалюта — активы-конкуренты. Когда один дорожает, другой дешевеет. В прошлом году долларовый индекс DXY на фоне беспрецедентного "золотого ралли" упал на десять процентов.
За год золото подорожало почти на 90 процентов. И по большинству прогнозов это еще не предел.
В базовом сценарии реалистичен диапазон 5000-5500 к концу 2026-го, указывает Дмитрий Смолин, руководитель направления по работе с драгоценными металлами УК "Ингосстрах-Инвестиции".
"Сейчас, конечно, ажиотаж вокруг акций ИИ-компаний. Но если инвесторы разочаруются в новомодном увлечении, капиталы неизбежно потекут на сырьевые рынки", — говорит Сергей Толкачев, профессор кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве России.
По оценкам Натальи Мильчаковой, ведущего аналитика Freedom Finance Global, темпы роста цен на драгметалл замедлятся. Тем не менее уровень в 5500-5600 вполне достижим.
Стоимость резервов

России такая ценовая динамика принесла очевидные выгоды. Стоимость резервов, доля драгметалла в которых приблизилась к 40 процентам, существенно увеличилась.
По данным Центробанка на 16 января, ЗВР страны достигли 769,1 миллиарда долларов.
C февраля 2022-го золотые запасы пополнились более чем на 216 миллиардов. Таким образом, Россия в значительной степени компенсировала потери от блокировки суверенных активов (порядка 244 миллиардов).
«

Это фактически восстановило финансовые возможности государства. Ценные бумаги и денежные средства, замороженные на Западе, нельзя продать или заложить, а слитки при необходимости легко монетизировать, отмечает Bloomberg.

Смягчает дефицит

Политика Центробанка России полностью себя оправдала.
«

"Значительный прирост Фонда национального благосостояния в 2025-м обеспечен в основном переоценкой активов в золоте, что позволило существенно смягчить проблему бюджетного дефицита, компенсировать потери от недополучения нефтегазовых доходов", — подчеркивает Толкачев.

Золото из ФНБ для покрытия дефицита продают с зимы 2023-го. Как следует из данных Минфина, на 1 января в фонде находится 160,2 тонны — на обезличенных счетах в ЦБ. В декабре 2022-го на балансе ФНБ было 554,9 тонны.
В данном случае металл сработал как живые деньги, уточняет Ярослав Худорожков, основатель платформы In_vest Desk AI+.
Повышает устойчивость

Россия — второй в мире производитель золота, добывает более 300 тонн в год. Высокие цены на драгметалл повышают рентабельность, стимулируют инвестиции в новые месторождения.
С 2022-го Лондонская ассоциация рынков драгоценных металлов русское золото не принимает, что фактически исключило его из торговли на Западе, указывает Bloomberg.
Однако Азии это не касается. По данным китайской таможни, КНР в 2025-м закупила российского драгметалла на 3,29 миллиарда долларов — в 14,6 раза больше, чем в 2024-м. Физический объем импорта — 25,3 тонны, девятикратное увеличение. Оба показателя — рекордные для двусторонней торговли.
В январе-октябре минувшего года Индия приобрела у России золота на 50 миллионов долларов — максимум за пять лет.
Прогноз Минфина также предполагает котировки выше 5000 долларов за унцию. Как отмечал ранее замминистра финансов Алексей Моисеев, текущее ралли отражает подрыв доверия к мировым резервным валютам. А попытки изъять российские активы лишь усиливают спрос.
 
РоссияСШАДональд ТрампЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)ДолларЗамороженные российские активымеждународные резервыФонд национального благосостояния России
 
 
