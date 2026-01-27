Рейтинг@Mail.ru
Глава РКК рассказал о поисках пропавших жителей Курской области - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:01 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/zhiteli-2070457201.html
Глава РКК рассказал о поисках пропавших жителей Курской области
Глава РКК рассказал о поисках пропавших жителей Курской области - РИА Новости, 27.01.2026
Глава РКК рассказал о поисках пропавших жителей Курской области
Несколько сотен пропавших жителей Курской области все еще остаются ненайденными, Российский Красный Крест направит все силы на их поиск, рассказал в интервью... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T06:01:00+03:00
2026-01-27T06:01:00+03:00
курская область
российский красный крест
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070257645_0:0:2767:1556_1920x0_80_0_0_d50755ad3734b9ecea27b834d28a5065.jpg
https://ria.ru/20260126/zhiteli-2070236431.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070257645_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_e57d64d1ffeff2eccf448c9adea177aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, российский красный крест
Курская область, Российский Красный Крест
Глава РКК рассказал о поисках пропавших жителей Курской области

Савчук: сотни пропавших жителей Курской области остаются ненайденными

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПавел Савчук
Павел Савчук - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Павел Савчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Несколько сотен пропавших жителей Курской области все еще остаются ненайденными, Российский Красный Крест направит все силы на их поиск, рассказал в интервью РИА Новости председатель РКК Павел Савчук.
"Это сотни людей. Почему я говорю сотни, потому что когда-то это были тысячи, и казалось, что это ещё большой объём работы. Если осталось сейчас несколько сотен, то мы сейчас все силы туда направим и, я надеюсь, в скором времени сможем их найти", - сказал он, отвечая на вопрос о том, скольких жителей Курской области еще не удалось найти.
Председатель РКК отметил, что организация до сих пор продолжает получать запросы от людей, которые не могут найти своих близких.
Председатель Всероссийского общественного движения Волонтеры-медики Павел Савчук - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Глава РКК рассказал, в какой помощи нуждаются жители приграничья
Вчера, 02:46
 
Курская областьРоссийский Красный Крест
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала