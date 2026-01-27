https://ria.ru/20260127/zhiteli-2070457201.html
Глава РКК рассказал о поисках пропавших жителей Курской области
Несколько сотен пропавших жителей Курской области все еще остаются ненайденными, Российский Красный Крест направит все силы на их поиск, рассказал в интервью... РИА Новости, 27.01.2026
курская область
российский красный крест
курская область
Курская область, Российский Красный Крест
Савчук: сотни пропавших жителей Курской области остаются ненайденными