Жителя Комсомольска-на-Амуре будут судить за дискредитацию ВС России

ХАБАРОВСК, 27 янв - РИА Новости. Житель Комсомольска-на-Амуре ответит в суде за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Полицейскими установлено, что в марте прошлого года мужчина разместил в соцсети комментарий, который дискредитирует Вооруженные силы России. Кроме того, в феврале 2025 года он был привлечен к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения по части 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ).
"Оперуполномоченные центра по противодействию экстремизму УМВД России по Хабаровскому краю при взаимодействии с коллегами УФСБ России по Хабаровскому краю выявили противоправную деятельность 52-летнего местного жителя... Возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ)", - сообщает полиция региона на официальном сайте.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, добавили в ведомстве.
