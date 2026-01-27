Рейтинг@Mail.ru
08:53 27.01.2026
Жителя Комсомольска-на-Амуре будут судить за дискредитацию ВС России
Житель Комсомольска-на-Амуре ответит в суде за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю. РИА Новости, 27.01.2026
происшествия, россия, хабаровский край, комсомольск-на-амуре
Происшествия, Россия, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре
ХАБАРОВСК, 27 янв - РИА Новости. Житель Комсомольска-на-Амуре ответит в суде за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Полицейскими установлено, что в марте прошлого года мужчина разместил в соцсети комментарий, который дискредитирует Вооруженные силы России. Кроме того, в феврале 2025 года он был привлечен к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения по части 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ).
"Оперуполномоченные центра по противодействию экстремизму УМВД России по Хабаровскому краю при взаимодействии с коллегами УФСБ России по Хабаровскому краю выявили противоправную деятельность 52-летнего местного жителя... Возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ)", - сообщает полиция региона на официальном сайте.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, добавили в ведомстве.
Суд в Петербурге рассмотрит дело о дискредитации ВС России на радиостанции
