Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли "Енисей" в Суперлиге
Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли "Енисей" в Суперлиге - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли "Енисей" в Суперлиге
27.01.2026
Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли "Енисей" в Суперлиге
Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли "Енисей" в матче чемпионата России
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Волейболисты петербургского "Зенита" дома обыграли красноярский "Енисей" в матче 21-го тура чемпионата России.
Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась победой хозяев со счетом 3-0 (25:20, 25:22, 25:23).
"Зенит" с 17 победами и четырьмя поражениями поднялся на третье место в турнирной таблице Суперлиги. Победная серия петербуржцев в турнире достигла восьми матчей. "Енисей", у которого 11 побед и 10 поражений, располагается на восьмой строчке.
Результаты остальных матчей дня:
"Белогорье" (Белгород) - "Локомотив" (Новосибирск) - 0-3 (28:30, 22:25, 20:25);
"Горький" (Нижний Новгород) - "Кузбасс" (Кемерово) - 2-3 (23:25, 25:15, 21:25, 25:22, 13:15).