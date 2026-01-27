Рейтинг@Mail.ru
Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли "Енисей" в Суперлиге - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
21:39 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/zenit-2070651744.html
Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли "Енисей" в Суперлиге
Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли "Енисей" в Суперлиге - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли "Енисей" в Суперлиге
Волейболисты петербургского "Зенита" дома обыграли красноярский "Енисей" в матче 21-го тура чемпионата России. РИА Новости Спорт, 27.01.2026
2026-01-27T21:39:00+03:00
2026-01-27T21:39:00+03:00
волейбол
спорт
санкт-петербург
белгород
новосибирск
зенит (санкт-петербург)
белогорье (белгород)
енисей (красноярск, ж)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870488280_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_9117dbf35ed4140f99c66228daee1147.jpg
https://ria.ru/20260126/voleybol-2070423414.html
санкт-петербург
белгород
новосибирск
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870488280_166:0:2442:1707_1920x0_80_0_0_5c297840b6b4f9d6a0427db9bfb9b32c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, санкт-петербург, белгород, новосибирск, зенит (санкт-петербург), белогорье (белгород), енисей (красноярск, ж), суперлига (чемпионат россии по волейболу среди мужчин)
Волейбол, Спорт, Санкт-Петербург, Белгород, Новосибирск, Зенит (Санкт-Петербург), Белогорье (Белгород), Енисей (Красноярск, ж), Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)
Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли "Енисей" в Суперлиге

Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли "Енисей" в матче чемпионата России

© пресс-служба ВК "Зенит" Санкт-ПетербургВолейболисты петербургского "Зенита" в матче Суперлиги
Волейболисты петербургского Зенита в матче Суперлиги - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© пресс-служба ВК "Зенит" Санкт-Петербург
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Волейболисты петербургского "Зенита" дома обыграли красноярский "Енисей" в матче 21-го тура чемпионата России.
Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась победой хозяев со счетом 3-0 (25:20, 25:22, 25:23).
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)
27 января 2026 • начало в 19:30
Завершен
Зенит
3 : 025:2025:2225:23
Енисей Красноярск
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Зенит" с 17 победами и четырьмя поражениями поднялся на третье место в турнирной таблице Суперлиги. Победная серия петербуржцев в турнире достигла восьми матчей. "Енисей", у которого 11 побед и 10 поражений, располагается на восьмой строчке.
Результаты остальных матчей дня:
"Белогорье" (Белгород) - "Локомотив" (Новосибирск) - 0-3 (28:30, 22:25, 20:25);
"Горький" (Нижний Новгород) - "Кузбасс" (Кемерово) - 2-3 (23:25, 25:15, 21:25, 25:22, 13:15).
Михаил Лабинский - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Казанский "Зенит" обыграл "Газпром-Югру" в чемпионате России по волейболу
26 января, 21:10
 
ВолейболСпортСанкт-ПетербургБелгородНовосибирскЗенит (Санкт-Петербург)Белогорье (Белгород)Енисей (Красноярск, ж)Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Ньюкасл
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Реал Мадрид
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    ФК Копенгаген
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСВ Эйндховен
    Бавария
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аякс
    Олимпиакос
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Челси
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Карабах
    6
    0
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Тоттенхэм
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Брюгге
    Марсель
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Галатасарай
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Юнион Сент-Жиллуаз
    Аталанта
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Вильярреал
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Айлендерс
    Рейнджерс
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Коламбус
    Филадельфия
    5
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала