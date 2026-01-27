Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли "Енисей" в Суперлиге

"Зенит" с 17 победами и четырьмя поражениями поднялся на третье место в турнирной таблице Суперлиги. Победная серия петербуржцев в турнире достигла восьми матчей. "Енисей", у которого 11 побед и 10 поражений, располагается на восьмой строчке.