"Зенит" обыграл "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Петербургский "Зенит" одержал победу над саратовским "Автодором" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 105:79 (25:25, 26:17, 21:19, 33:18) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал защитник "Автодора" Малик Ньюмэн, который набрал 25 очков. У "Зенита" больше всего очков заработал Ливай Рэндольф (21).

"Зенит", одержав 15-ю победу при девяти поражениях, занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата. "Автодор" с пятью победами и 19 поражениями располагается на предпоследней, десятой строчке.