"Зенит" обыграл "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ
"Зенит" обыграл "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
"Зенит" обыграл "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ
Петербургский "Зенит" одержал победу над саратовским "Автодором" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
санкт-петербург
2026
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Петербургский "Зенит" одержал победу над саратовским "Автодором" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 105:79 (25:25, 26:17, 21:19, 33:18) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал защитник "Автодора" Малик Ньюмэн, который набрал 25 очков. У "Зенита" больше всего очков заработал Ливай Рэндольф (21).
"Зенит", одержав 15-ю победу при девяти поражениях, занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата. "Автодор" с пятью победами и 19 поражениями располагается на предпоследней, десятой строчке.
В следующем матче "Зенит" 1 февраля примет "Самару", "Автодор" в этот же день дома сыграет с краснодарским клубом "Локомотив-Кубань".