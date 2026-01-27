Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" обыграл "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол
 
21:36 27.01.2026
"Зенит" обыграл "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ
"Зенит" обыграл "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
"Зенит" обыграл "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ
Петербургский "Зенит" одержал победу над саратовским "Автодором" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 27.01.2026
санкт-петербург
Новости
спорт, санкт-петербург, зенит (санкт-петербург), бк автодор, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Санкт-Петербург, Зенит (Санкт-Петербург), БК Автодор, Единая Лига ВТБ
"Зенит" обыграл "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты "Зенита" обыграли "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ

Баскетбол. Единая лига ВТБ. Локомотив-Кубань (Краснодар) - Зенит (Санкт-Петербург)
Баскетбол. Единая лига ВТБ. Локомотив-Кубань (Краснодар) - Зенит (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Петербургский "Зенит" одержал победу над саратовским "Автодором" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 105:79 (25:25, 26:17, 21:19, 33:18) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал защитник "Автодора" Малик Ньюмэн, который набрал 25 очков. У "Зенита" больше всего очков заработал Ливай Рэндольф (21).
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)
27 января 2026 • начало в 19:30
Завершен
Зенит
3 : 025:2025:2225:23
Енисей Красноярск
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Зенит", одержав 15-ю победу при девяти поражениях, занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата. "Автодор" с пятью победами и 19 поражениями располагается на предпоследней, десятой строчке.
В следующем матче "Зенит" 1 февраля примет "Самару", "Автодор" в этот же день дома сыграет с краснодарским клубом "Локомотив-Кубань".
Матч звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Стали известны тренеры команд-участниц Матча звезд Единой Лиги ВТБ
27 января, 12:51
 
БаскетболСпортСанкт-ПетербургЗенит (Санкт-Петербург)БК АвтодорЕдиная Лига ВТБ
 
