"Не готов уступать". В США резко высказались после слов Зеленского - РИА Новости, 27.01.2026
21:02 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/zelenskiy-2070646576.html
"Не готов уступать". В США резко высказались после слов Зеленского
"Не готов уступать". В США резко высказались после слов Зеленского - РИА Новости, 27.01.2026
"Не готов уступать". В США резко высказались после слов Зеленского
Слова Владимира Зеленского об отказе идти на уступки в вопросе территорий и о готовности документа о гарантиях США для Украины оторваны от реальности,... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T21:02:00+03:00
2026-01-27T21:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
давос
владимир зеленский
дэниел дэвис
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070038337_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_b9c26d4469391ecde62f73f480adbd8c.jpg
https://ria.ru/20260127/ukraina-2070617652.html
https://ria.ru/20260127/ukraina-2070580533.html
https://ria.ru/20260127/vsu-2070631598.html
сша
украина
давос
в мире, сша, украина, давос, владимир зеленский, дэниел дэвис, стив уиткофф, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Давос, Владимир Зеленский, Дэниел Дэвис, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине
"Не готов уступать". В США резко высказались после слов Зеленского

Дэвис: слова Зеленского о территориях и гарантиях от США оторваны от реальности

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Слова Владимира Зеленского об отказе идти на уступки в вопросе территорий и о готовности документа о гарантиях США для Украины оторваны от реальности, высказался подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Что меня настолько удивило, что я даже утратил хоть какое-то понимание происходящего, так это утверждение Зеленского о том, что он не готов уступать никакие территории", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Украинцы пожелали Зеленскому на день рождения место в крематории
Вчера, 18:14
По словам Дэвиса, заявление главы киевского режима о стопроцентной готовности документа о гарантиях для Украины также не имеет ничего общего с реальностью, поскольку США не давали официальный комментарий на эту тему.
Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что вопрос территорий остается нерешенным, а также сообщил, что документ о гарантиях безопасности для Украины от США якобы готов на 100 процентов.
Солдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Не появится". На Западе внезапно высказались о поддержке Киева
Вчера, 16:09
Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в ходе мероприятия, организованного в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, заявил, что урегулирование конфликта на Украине свелось к одному ключевому вопросу, который, по оценке США, является решаемым.
В Москве не раз подчеркивали, что регионы, вошедшие в состав России, стали ее неотъемлемой частью, это неоспоримый и необсуждаемый факт.
Михаил Федоров - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Легкая мишень". В Сети обрушились на главу Минобороны Украины
Вчера, 19:25
 
