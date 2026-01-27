https://ria.ru/20260127/zelenskiy-2070646576.html
"Не готов уступать". В США резко высказались после слов Зеленского
"Не готов уступать". В США резко высказались после слов Зеленского - РИА Новости, 27.01.2026
"Не готов уступать". В США резко высказались после слов Зеленского
Слова Владимира Зеленского об отказе идти на уступки в вопросе территорий и о готовности документа о гарантиях США для Украины оторваны от реальности,... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T21:02:00+03:00
2026-01-27T21:02:00+03:00
2026-01-27T21:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
давос
владимир зеленский
дэниел дэвис
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070038337_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_b9c26d4469391ecde62f73f480adbd8c.jpg
https://ria.ru/20260127/ukraina-2070617652.html
https://ria.ru/20260127/ukraina-2070580533.html
https://ria.ru/20260127/vsu-2070631598.html
сша
украина
давос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070038337_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_f4b51f372ae2a021336a93ea4f8b0d6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, давос, владимир зеленский, дэниел дэвис, стив уиткофф, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Давос, Владимир Зеленский, Дэниел Дэвис, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине
"Не готов уступать". В США резко высказались после слов Зеленского
Дэвис: слова Зеленского о территориях и гарантиях от США оторваны от реальности