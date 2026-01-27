Рейтинг@Mail.ru
"Спиной к стене": в Киеве испугались выходки Зеленского - РИА Новости, 27.01.2026
02:13 27.01.2026 (обновлено: 02:20 27.01.2026)
https://ria.ru/20260127/zelenskiy-2070448909.html
"Спиной к стене": в Киеве испугались выходки Зеленского
"Спиной к стене": в Киеве испугались выходки Зеленского - РИА Новости, 27.01.2026
"Спиной к стене": в Киеве испугались выходки Зеленского
Критика ЕС со стороны Владимира Зеленского говорит о его безвыходном положении, об этом заявил находящийся в Киеве корреспондент немецкого телеканала Phoenix... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T02:13:00+03:00
2026-01-27T02:20:00+03:00
"Спиной к стене": в Киеве испугались выходки Зеленского

Phoenix: критика Зеленским Европы показывает безвыходность его положения

© REUTERS / Romina AmatoВладимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© REUTERS / Romina Amato
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Критика ЕС со стороны Владимира Зеленского говорит о его безвыходном положении, об этом заявил находящийся в Киеве корреспондент немецкого телеканала Phoenix Хеннер Хебештрайт.
«
"Человек уже четыре года стоит спиной к стене и смотрит на утомительные европейские процессы", — сказал он, комментируя слова главы киевского режима о бездействии Европы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Есть некий документ": в Европе раскрыли уловку Зеленского на переговорах
01:31
По словам журналиста, Зеленский не ориентируется в сложностях процесса принятия решений внутри ЕС. Ему бы стоило понять, что это намного сложнее, чем внутри Украины, без поддержки Европы все было бы намного хуже, добавил корреспондент.
"Нужно взять себя в руки", — резюмировал Хебештрайт.
На прошлой неделе Зеленский выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Свою речь он посвятил критике Европы, обвинив ее в бездействии и несамостоятельности, а также потребовал от западных союзников увеличить поддержку Украины, несмотря на заявления ряда стран, что они предпочли бы тратить деньги на своих граждан, а не на продолжение войны и подпитку украинской коррупции.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Орбан поручил вызвать в МИД посла Украины из-за слов Зеленского
Вчера, 20:17
 
