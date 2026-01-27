https://ria.ru/20260127/zelenskiy-2070448909.html
"Спиной к стене": в Киеве испугались выходки Зеленского
"Спиной к стене": в Киеве испугались выходки Зеленского
Критика ЕС со стороны Владимира Зеленского говорит о его безвыходном положении, об этом заявил находящийся в Киеве корреспондент немецкого телеканала Phoenix... РИА Новости, 27.01.2026
"Спиной к стене": в Киеве испугались выходки Зеленского
Phoenix: критика Зеленским Европы показывает безвыходность его положения