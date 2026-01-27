Рейтинг@Mail.ru
Зеленский созвал совещание из-за критической ситуации со светом в Одессе
15:22 27.01.2026 (обновлено: 19:51 27.01.2026)
Зеленский созвал совещание из-за критической ситуации со светом в Одессе
Владимир Зеленский во вторник сообщил, что провел селекторное совещание на фоне критической ситуации с энергоснабжением в Одессе. РИА Новости, 27.01.2026
одесса, украина, киев, владимир зеленский, дтэк
В мире, Одесса, Украина, Киев, Владимир Зеленский, ДТЭК
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский во вторник сообщил, что провел селекторное совещание на фоне критической ситуации с энергоснабжением в Одессе.
Украинский телеканал "Общественное" ночью сообщал о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги. Позднее украинский энергохолдинг ДТЭК проинформировал о больших разрушениях на своем энергообъекте в Одессе.
"Провел селектор по ситуации в областях и общинах. Министерство обороны Украины, командование Воздушных сил и региональные власти анализируют обстоятельства <…> по Одессе", — написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Отдельно он выделил ситуацию в Киеве. По его словам, в городе без отопления остаются 926 домов.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13-го числа вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
