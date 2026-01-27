https://ria.ru/20260127/zelenskij-2070565375.html
Зеленский созвал совещание из-за критической ситуации со светом в Одессе
Зеленский созвал совещание из-за критической ситуации со светом в Одессе
Владимир Зеленский во вторник сообщил, что провел селекторное совещание на фоне критической ситуации с энергоснабжением в Одессе. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T15:22:00+03:00
в мире
В мире, Одесса, Украина, Киев, Владимир Зеленский, ДТЭК
