10:18 27.01.2026
ВСУ за сутки пять раз атаковали Запорожскую область
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. ВСУ пять раз атаковали Запорожскую область за прошедшие сутки, пострадал один человек, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"За прошедшие сутки зарегистрировано пять фактов целенаправленной атаки противника на населенные пункты Запорожской области. Пострадал один человек. В селе Басань Пологовского муниципального округа украинский БПЛА ударил по гражданскому автомобилю ВАЗ-2110. Пострадал мужчина 1973 года рождения, ему оказывается медицинская помощь амбулаторно", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Уточняется, что в Васильевском муниципальном округе зафиксированы четыре атаки БПЛА, пострадавших нет. В городе Днепрорудном при атаке БПЛА поврежден автомобиль КамАЗ, в городе Васильевке - автомобиль. В селе Зеленый Гай беспилотник ударил по частному жилому сектору, повреждены газопровод, два частных дома, гараж и два автомобиля с последующим возгоранием. Пожар ликвидирован на общей площади 208 квадратных метров, сообщил Балицкий. Службы работают в штатном режиме.
Запорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныКамАЗ (завод)Происшествия
 
 
Заголовок открываемого материала