12:06 27.01.2026 (обновлено: 12:22 27.01.2026)
ВСУ потеряли 210 военных в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли 210 военных в зоне действий "Запада" за сутки
россия, вооруженные силы украины, харьковская область, донецкая народная республика, красный лиман, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Красный Лиман, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли 210 военных в зоне действий "Запада" за сутки

ВСУ за сутки потеряли в зоне действий группировки войск "Запад" 210 военных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял более 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Ковшаровка, Нечволодовка, Новоосиново, Сеньково Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что потери противника составили более 210 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 27 автомобилей и два артиллерийских орудия западного производства, уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и три склада боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаКрасный ЛиманМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
