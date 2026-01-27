https://ria.ru/20260127/zapad-2070510252.html
ВСУ потеряли 210 военных в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли 210 военных в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 27.01.2026
ВСУ потеряли 210 военных в зоне действий "Запада" за сутки
Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял более 210 военнослужащих,... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T12:06:00+03:00
2026-01-27T12:06:00+03:00
2026-01-27T12:22:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
харьковская область
донецкая народная республика
красный лиман
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243093_0:88:3330:1961_1920x0_80_0_0_d2ede63446187988945ab1fbb6443ff2.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
донецкая народная республика
красный лиман
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243093_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_95438cacdb6e2aa07cc4909979d5b0db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, харьковская область, донецкая народная республика, красный лиман, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Красный Лиман, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли 210 военных в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ за сутки потеряли в зоне действий группировки войск "Запад" 210 военных