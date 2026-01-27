Рейтинг@Mail.ru
Герасимов рассказал о действиях группировки "Запад" в зоне СВО - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:12 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/zapad-2070464425.html
Герасимов рассказал о действиях группировки "Запад" в зоне СВО
Герасимов рассказал о действиях группировки "Запад" в зоне СВО - РИА Новости, 27.01.2026
Герасимов рассказал о действиях группировки "Запад" в зоне СВО
Группировка "Запад" продолжает активные наступательные действия на широком фронте в полосе своей ответственности, сообщил начальник генштаба ВС РФ Валерий... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T08:12:00+03:00
2026-01-27T08:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
валерий герасимов
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058587697_0:104:3070:1831_1920x0_80_0_0_4d4ca75c48b5ffbd9cb36eca66bb9265.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058587697_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_b1280854719baef6f07100714cd18fc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
валерий герасимов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ
Герасимов рассказал о действиях группировки "Запад" в зоне СВО

Группировка "Запад" продолжает активные наступательные действия

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Группировка "Запад" продолжает активные наступательные действия на широком фронте в полосе своей ответственности, сообщил начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Герасимов проинспектировал группировку войск "Запад" в зоне СВО, заслушал доклады по обстановке, отметил успехи, дал указания.
"Группировка войск "Запад" продолжает активные наступательные действия на широком фронте в полосе своей ответственности", - сказал Герасимов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВалерий ГерасимовВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала