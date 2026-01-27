https://ria.ru/20260127/zapad-2070463692.html
Герасимов рассказал о наступлении "Запада" в направлении Ковалевки
Часть сил российской группировки войск "Запад" на южном фланге наступает в направлении Ковалевки, заявил начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 27.01.2026
