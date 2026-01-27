https://ria.ru/20260127/zadacha-2070457882.html
Риттер назвал задачу России и США по истечении ДСНВ
Риттер назвал задачу России и США по истечении ДСНВ - РИА Новости, 27.01.2026
Риттер назвал задачу России и США по истечении ДСНВ
Задача России и США по истечении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) - это не допустить бесконтрольного увеличения числа ядерных... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T06:19:00+03:00
2026-01-27T06:19:00+03:00
2026-01-27T06:19:00+03:00
россия
сша
ссср
дмитрий медведев
скотт риттер
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922377588_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_dc7976516b9f5bbae866a46aa2228dac.jpg
https://ria.ru/20260127/ssha-2070450253.html
https://ria.ru/20260127/dsnv-2070447617.html
россия
сша
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922377588_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f95965557e0d47568f81e4bb45b0fa80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, ссср, дмитрий медведев, скотт риттер, единая россия
Россия, США, СССР, Дмитрий Медведев, Скотт Риттер, Единая Россия
Риттер назвал задачу России и США по истечении ДСНВ
Риттер: задачей РФ и США после ДСНВ является сдерживание рост числа ЯО
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Задача России и США по истечении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) - это не допустить бесконтрольного увеличения числа ядерных вооружений и найти новый баланс, поделился мнением в интервью РИА Новости бывший американский разведчик Скотт Риттер.
"Думаю, сейчас цель может заключаться в том, чтобы сдержать рост (числа ядерных вооружений - ред,), не дать ему выйти из-под контроля, переосмыслить понятие стратегического ядерного баланса", - сказал он.
Как отметил Риттер
, модернизация ядерного арсенала для США
является абсолютной необходимостью. При этом нужно не допустить, чтобы эта модернизация превратилась в бесконтрольный рост вооружений с обеих сторон. Для этих целей США и Россия
могут заключить новые договоры об ограничении стратегических вооружений, подобные тем, что в 1970-х годах заключали СССР
и США, а впоследствии из этих соглашений произошли договоры о сокращении стратегических вооружений 1980-х и 1990-х, напомнил бывший разведчик.
"В контексте этой стратегической ядерной действительности мы обязаны найти способ улучшить отношения США и России. Сделать это можно только через диалог. И я с оптимизмом смотрю на диалог русских и американцев", - резюмировал он.
Как ранее заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия
" Дмитрий Медведев
, ядерные державы для снижения рисков ядерной войны должны руководствоваться принципом равной и неделимой безопасности, а также отказаться от ущемления коренных интересов друг друга и быть нацеленными на устранение противоречий, способных привести к военной конфронтации.
Пятого февраля истекает срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).