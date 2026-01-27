Риттер назвал задачу России и США по истечении ДСНВ

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Задача России и США по истечении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) - это не допустить бесконтрольного увеличения числа ядерных вооружений и найти новый баланс, поделился мнением в интервью РИА Новости бывший американский разведчик Скотт Риттер.

"Думаю, сейчас цель может заключаться в том, чтобы сдержать рост (числа ядерных вооружений - ред,), не дать ему выйти из-под контроля, переосмыслить понятие стратегического ядерного баланса", - сказал он.

Как отметил Риттер , модернизация ядерного арсенала для США является абсолютной необходимостью. При этом нужно не допустить, чтобы эта модернизация превратилась в бесконтрольный рост вооружений с обеих сторон. Для этих целей США и Россия могут заключить новые договоры об ограничении стратегических вооружений, подобные тем, что в 1970-х годах заключали СССР и США, а впоследствии из этих соглашений произошли договоры о сокращении стратегических вооружений 1980-х и 1990-х, напомнил бывший разведчик.

"В контексте этой стратегической ядерной действительности мы обязаны найти способ улучшить отношения США и России. Сделать это можно только через диалог. И я с оптимизмом смотрю на диалог русских и американцев", - резюмировал он.

Как ранее заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии " Единая Россия Дмитрий Медведев , ядерные державы для снижения рисков ядерной войны должны руководствоваться принципом равной и неделимой безопасности, а также отказаться от ущемления коренных интересов друг друга и быть нацеленными на устранение противоречий, способных привести к военной конфронтации.