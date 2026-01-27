Рейтинг@Mail.ru
Риттер назвал задачу России и США по истечении ДСНВ
06:19 27.01.2026
Риттер назвал задачу России и США по истечении ДСНВ
Риттер назвал задачу России и США по истечении ДСНВ - РИА Новости, 27.01.2026
Риттер назвал задачу России и США по истечении ДСНВ
Задача России и США по истечении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) - это не допустить бесконтрольного увеличения числа ядерных... РИА Новости, 27.01.2026
россия, сша, ссср, дмитрий медведев, скотт риттер, единая россия
Россия, США, СССР, Дмитрий Медведев, Скотт Риттер, Единая Россия
Риттер назвал задачу России и США по истечении ДСНВ

Риттер: задачей РФ и США после ДСНВ является сдерживание рост числа ЯО

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСкотт Риттер
Скотт Риттер. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Задача России и США по истечении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) - это не допустить бесконтрольного увеличения числа ядерных вооружений и найти новый баланс, поделился мнением в интервью РИА Новости бывший американский разведчик Скотт Риттер.
"Думаю, сейчас цель может заключаться в том, чтобы сдержать рост (числа ядерных вооружений - ред,), не дать ему выйти из-под контроля, переосмыслить понятие стратегического ядерного баланса", - сказал он.
США должны принять инициативу Путина по ДСНВ, считает Риттер
02:53
Как отметил Риттер, модернизация ядерного арсенала для США является абсолютной необходимостью. При этом нужно не допустить, чтобы эта модернизация превратилась в бесконтрольный рост вооружений с обеих сторон. Для этих целей США и Россия могут заключить новые договоры об ограничении стратегических вооружений, подобные тем, что в 1970-х годах заключали СССР и США, а впоследствии из этих соглашений произошли договоры о сокращении стратегических вооружений 1980-х и 1990-х, напомнил бывший разведчик.
"В контексте этой стратегической ядерной действительности мы обязаны найти способ улучшить отношения США и России. Сделать это можно только через диалог. И я с оптимизмом смотрю на диалог русских и американцев", - резюмировал он.
Как ранее заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, ядерные державы для снижения рисков ядерной войны должны руководствоваться принципом равной и неделимой безопасности, а также отказаться от ущемления коренных интересов друг друга и быть нацеленными на устранение противоречий, способных привести к военной конфронтации.
Пятого февраля истекает срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
Эксперт рассказал, что будет, если ДСНВ не продлят
01:44
 
Россия США СССР Дмитрий Медведев Скотт Риттер Единая Россия
 
 
