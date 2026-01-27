Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Южной" группировки

«

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Константиновка, Краматорск, Новодмитровка, Резниковка и Славянск Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 19 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожены два склада материальных средств", - говорится в сводке.