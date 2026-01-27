https://ria.ru/20260127/yaponiya-2070530810.html
Генконсульство уточняет информацию о пострадавшем россиянине в Японии
Генконсульство РФ уточняет информацию о пострадавшем в японской префектуре Тояма россиянине, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в Ниигате. РИА Новости, 27.01.2026
ТОКИО, 27 янв – РИА Новости. Генконсульство РФ уточняет информацию о пострадавшем в японской префектуре Тояма россиянине, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в Ниигате.
"Мы уточняем информацию", - сказали агентству в дипмиссии.
Ранее сообщалось, что россиянин получил тяжелые травмы, вероятно, при снегоуборочных работах на фирме в Японии
, он доставлен в больницу в японской префектуре Тояма без сознания.
Гражданин России
был обнаружен утром в понедельник сотрудником фирмы по продаже подержанных автомобилей зажатым между корпусом транспортного средства и его стрелой с ковшом. Мужчина доставлен в больницу в тяжелом состоянии без сознания.
Судя по тому, что к стреле был прикреплен ковш, мужчина занимался снегоуборочными работами после сильного снегопада. Двигатель был включен.