Генконсульство уточняет информацию о пострадавшем россиянине в Японии - РИА Новости, 27.01.2026
13:23 27.01.2026
Генконсульство уточняет информацию о пострадавшем россиянине в Японии
Генконсульство РФ уточняет информацию о пострадавшем в японской префектуре Тояма россиянине, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в Ниигате.
в мире
россия
япония
ниигата (город)
в мире, россия, япония, ниигата (город)
В мире, Россия, Япония, Ниигата (город)
Флаг Японии. Архивное фото
ТОКИО, 27 янв – РИА Новости. Генконсульство РФ уточняет информацию о пострадавшем в японской префектуре Тояма россиянине, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в Ниигате.
"Мы уточняем информацию", - сказали агентству в дипмиссии.
Ранее сообщалось, что россиянин получил тяжелые травмы, вероятно, при снегоуборочных работах на фирме в Японии, он доставлен в больницу в японской префектуре Тояма без сознания.
Гражданин России был обнаружен утром в понедельник сотрудником фирмы по продаже подержанных автомобилей зажатым между корпусом транспортного средства и его стрелой с ковшом. Мужчина доставлен в больницу в тяжелом состоянии без сознания.
Судя по тому, что к стреле был прикреплен ковш, мужчина занимался снегоуборочными работами после сильного снегопада. Двигатель был включен.
Сноубордист на лыжном курорте - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В Японии при сходе лавины погиб россиянин, катавшийся на сноуборде
Заголовок открываемого материала