Артюхов и Миллер обсудили развитие газовых и социальных проектов на Ямале

САЛЕХАРД, 27 янв – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обсудил с главой "Газпрома" Алексеем Миллером совместные проекты, включая освоение Харасавэйского месторождения и развитие социальной инфраструктуры региона, сообщает пресс-служба правительства Ямала.
"Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер провели рабочую встречу. Стороны обсудили ход реализации приоритетных направлений, определенных соглашением о сотрудничестве на 2024-2026 годы", - говорится в сообщении.
По данным правительства Ямала, компания "Газпром" внесла значительный вклад в развитие Ямала и реализацию проектов, приуроченных к 50-летию Нового Уренгоя, который регион отметил в 2025 году. В утвержденную ранее совместную дорожную карту вошли порядка 50 инфраструктурных проектов, среди которых строительство двух новых школ, обновление Центральной городской больницы, а также модернизация спортивных и образовательных объектов.
"Мы высоко ценим вклад "Газпрома" в развитие Ямала и благодарим руководство компании за личную вовлеченность в празднование полувекового юбилея Нового Уренгоя. Жители отмечают, что город преображается и в этом заслуга компании. Подписанные соглашения заложили прочную основу для планомерной работы в сфере добычи и транспортировки полезных ископаемых, содействия в решении задач транспортного обеспечения жителей, образования и поддержки коренных народов", - цитирует слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства.
На встрече было уделено внимание подготовке к введению в эксплуатацию Харасавэйского месторождения, завершающему этап строительства основных объектов обустройства, включая установку комплексной подготовки газа, дожимной компрессорной станции и первоочередных эксплуатационных газовых скважин. Это месторождение, наряду с Бованенковским, станет опорным для Ямальского центра газодобычи.
Стороны также подписали меморандум о взаимодействии в рамках реализации проекта "Ямал" и соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива. Благодаря многолетнему сотрудничеству уровень газификации в регионе остается одним из самых высоких в стране, и "Газпром" продолжает работу по газификации округа.
