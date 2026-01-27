Рейтинг@Mail.ru
Артюхов и Миллер обсудили развитие газовых и социальных проектов на Ямале
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
17:56 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/yamal-2070612843.html
Артюхов и Миллер обсудили развитие газовых и социальных проектов на Ямале
Артюхов и Миллер обсудили развитие газовых и социальных проектов на Ямале - РИА Новости, 27.01.2026
Артюхов и Миллер обсудили развитие газовых и социальных проектов на Ямале
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обсудил с главой "Газпрома" Алексеем Миллером совместные проекты, включая освоение Харасавэйского месторождения и развитие... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T17:56:00+03:00
2026-01-27T17:56:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
новый уренгой
алексей миллер
дмитрий артюхов
газпром
ямал
новый уренгой
ямал, новый уренгой, алексей миллер, дмитрий артюхов, газпром
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Новый Уренгой, Алексей Миллер, Дмитрий Артюхов, Газпром
Артюхов и Миллер обсудили развитие газовых и социальных проектов на Ямале

Артюхов и Миллер обсудили развитие социальных и газовых проектов на Ямале

© Фото : пресс-служба ПАО "Газпром"Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обсудил с главой "Газпрома" Алексеем Миллером совместные проекты
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обсудил с главой Газпрома Алексеем Миллером совместные проекты - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Фото : пресс-служба ПАО "Газпром"
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обсудил с главой "Газпрома" Алексеем Миллером совместные проекты
САЛЕХАРД, 27 янв – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обсудил с главой "Газпрома" Алексеем Миллером совместные проекты, включая освоение Харасавэйского месторождения и развитие социальной инфраструктуры региона, сообщает пресс-служба правительства Ямала.
"Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер провели рабочую встречу. Стороны обсудили ход реализации приоритетных направлений, определенных соглашением о сотрудничестве на 2024-2026 годы", - говорится в сообщении.
Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Проекты доставки товаров северянам на Ямале разработают студенты "Госвышки"
15 декабря 2025, 12:33
По данным правительства Ямала, компания "Газпром" внесла значительный вклад в развитие Ямала и реализацию проектов, приуроченных к 50-летию Нового Уренгоя, который регион отметил в 2025 году. В утвержденную ранее совместную дорожную карту вошли порядка 50 инфраструктурных проектов, среди которых строительство двух новых школ, обновление Центральной городской больницы, а также модернизация спортивных и образовательных объектов.
"Мы высоко ценим вклад "Газпрома" в развитие Ямала и благодарим руководство компании за личную вовлеченность в празднование полувекового юбилея Нового Уренгоя. Жители отмечают, что город преображается и в этом заслуга компании. Подписанные соглашения заложили прочную основу для планомерной работы в сфере добычи и транспортировки полезных ископаемых, содействия в решении задач транспортного обеспечения жителей, образования и поддержки коренных народов", - цитирует слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства.
На встрече было уделено внимание подготовке к введению в эксплуатацию Харасавэйского месторождения, завершающему этап строительства основных объектов обустройства, включая установку комплексной подготовки газа, дожимной компрессорной станции и первоочередных эксплуатационных газовых скважин. Это месторождение, наряду с Бованенковским, станет опорным для Ямальского центра газодобычи.
Стороны также подписали меморандум о взаимодействии в рамках реализации проекта "Ямал" и соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива. Благодаря многолетнему сотрудничеству уровень газификации в регионе остается одним из самых высоких в стране, и "Газпром" продолжает работу по газификации округа.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Путин поручил подготовить предложения по привлечению РГО к развитию Арктики
15 декабря 2025, 18:47
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалНовый УренгойАлексей МиллерДмитрий АртюховГазпром
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
