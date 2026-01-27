В Госдуме рассказали, кого ждет повышение выплат с 1 февраля

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. С 1 февраля планируется увеличить ряд социальных выплат, рассказал агентству “Прайм” депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
"Согласно проекту постановления Правительства РФ предлагается с 1 февраля 2026 года установить коэффициент индексации 1,056. Он применяется к тем федеральным выплатам, пособиям и компенсациям, для которых размер ежегодно пересматривается через единый коэффициент. На практике это означает рост на 5,6%: действующая сумма умножается на 1,056”, — разъяснил он.
По его словам, перерасчет произойдет автоматически, никаких заявлений подавать не нужно.
Наиболее заметно вырастет материнский капитал — до 963 243,20 рублей на второго ребенка, если семья не получала выплату за первого. Увеличатся и другие детские пособия, а также страховые выплаты по несчастным случаям на производстве и профзаболеваниям. Для федеральных льготников будет увеличена ежемесячная денежная выплата, заключил Алексей Говырин.
