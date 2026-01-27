В Госдуме рассказали, кого ждет повышение выплат с 1 февраля

«

"Согласно проекту постановления Правительства РФ предлагается с 1 февраля 2026 года установить коэффициент индексации 1,056. Он применяется к тем федеральным выплатам, пособиям и компенсациям, для которых размер ежегодно пересматривается через единый коэффициент. На практике это означает рост на 5,6%: действующая сумма умножается на 1,056”, — разъяснил он.