Вулин назвал милитаризацию Косово ружьем, которое выстрелит

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Милитаризация Косово усилиями Запада - это "ружье Чехова", которое обязательно выстрелит, заявил РИА Новости основатель партии "Движение социалистов", бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Чехов говорил, если ружье висит на стене в первом акте театральной постановки, в третьем оно должно выстрелить. Если вы снабжаете шиптари, это термин для обозначения косовских албанцев, оружием в первом акте, в третьем оно обязательно выстрелит", - сказал Вулин.
"В Косово и Метохии не может быть армии, кроме KFOR, кроме вооруженных сил ООН или НАТО. И все. Сейчас же существуют так называемые Силы безопасности Косово (СБК). Это армия. Армия, снаряженная Западом и снаряженная только для одной цели - борьбы с сербами и ничего другого", - подчеркнул он.
Самопровозглашенное Косово, согласно резолюции 1244 Совбеза ООН, не имеет собственной армии. Власти в Приштине при материальной поддержке со стороны НАТО ведут модернизацию и обучение легковооруженных СБК с целью трансформации в полноценные вооруженные силы, что вызывает протесты властей Сербии. Закон о СБК, утвержденный в декабре 2018 года, предусматривает личный состав в 5 тысяч бойцов.