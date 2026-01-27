Рейтинг@Mail.ru
Вулин назвал милитаризацию Косово ружьем, которое выстрелит - РИА Новости, 27.01.2026
10:57 27.01.2026
Вулин назвал милитаризацию Косово ружьем, которое выстрелит
в мире
косово
сербия
россия
александр вулин
нато
оон
В мире, Косово, Сербия, Россия, Александр Вулин, НАТО, ООН
Александр Вулин
Александр Вулин. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Милитаризация Косово усилиями Запада - это "ружье Чехова", которое обязательно выстрелит, заявил РИА Новости основатель партии "Движение социалистов", бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Чехов говорил, если ружье висит на стене в первом акте театральной постановки, в третьем оно должно выстрелить. Если вы снабжаете шиптари, это термин для обозначения косовских албанцев, оружием в первом акте, в третьем оно обязательно выстрелит", - сказал Вулин.
25.01.2026
Дружба России с Сербией спасена. Но дорогой ценой
25 января, 08:00
Как отметил собеседник агентства, угроза Сербии исходит не только от милитаризации Косово - страна окружена недружественными странами, входящими в НАТО. В этом, подчеркивает Вулин, позиция Сербии похожа на положение России, о "сдерживании" которой не раз говорили в Североатлантическом альянсе.
"В Косово и Метохии не может быть армии, кроме KFOR, кроме вооруженных сил ООН или НАТО. И все. Сейчас же существуют так называемые Силы безопасности Косово (СБК). Это армия. Армия, снаряженная Западом и снаряженная только для одной цели - борьбы с сербами и ничего другого", - подчеркнул он.
Самопровозглашенное Косово, согласно резолюции 1244 Совбеза ООН, не имеет собственной армии. Власти в Приштине при материальной поддержке со стороны НАТО ведут модернизацию и обучение легковооруженных СБК с целью трансформации в полноценные вооруженные силы, что вызывает протесты властей Сербии. Закон о СБК, утвержденный в декабре 2018 года, предусматривает личный состав в 5 тысяч бойцов.
18.01.2026
Вучич обвинил Запад в лицемерии из-за ситуации с Косово и Гренландией
18 января, 16:11
 
