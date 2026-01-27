https://ria.ru/20260127/vsu-2070652454.html
ВСУ часто используют передвижные крематории, сообщил советник главы ДНР
ВСУ часто используют передвижные крематории, сообщил советник главы ДНР - РИА Новости, 27.01.2026
ВСУ часто используют передвижные крематории, сообщил советник главы ДНР
ВСУ часто используют военные передвижные крематории, чтобы скрыть свои потери, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. РИА Новости, 27.01.2026
специальная военная операция на украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Славянск, Украина, Вооруженные силы Украины
Кимаковский: ВСУ используют передвижные крематории, чтобы скрыть потери