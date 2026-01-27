Рейтинг@Mail.ru
ВСУ часто используют передвижные крематории, сообщил советник главы ДНР
Специальная военная операция на Украине
 
21:45 27.01.2026
ВСУ часто используют передвижные крематории, сообщил советник главы ДНР
ВСУ часто используют передвижные крематории, сообщил советник главы ДНР
ВСУ часто используют военные передвижные крематории, чтобы скрыть свои потери, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. РИА Новости, 27.01.2026
ВСУ часто используют передвижные крематории, сообщил советник главы ДНР

Кимаковский: ВСУ используют передвижные крематории, чтобы скрыть потери

Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. ВСУ часто используют военные передвижные крематории, чтобы скрыть свои потери, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"Для ополченцев 2014-го года, коим и я являюсь, это давно уже не секрет. Первые крематории военные были замечены нами в Славянске на военном аэродроме, где их находилось два. Вооруженные формирования Украины скрывают свои потери и часто используют для этого, в том числе и военные передвижные крематории"- сказал Кимаковский в эфире телеканала "Россия 24".
ВС России поразили объекты энергетики, использовавшиеся в интересах ВСУ
ВС России поразили объекты энергетики, использовавшиеся в интересах ВСУ
