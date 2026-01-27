"Легкая мишень". В Сети обрушились на главу Минобороны Украины

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Читателей японской газеты Sankei Shimbun разозлило хвастовство недавно назначенного министра обороны Украины Михаила Федорова об ударах украинских беспилотников по российским войскам.
"Интересно, а почему же, если дела обстоят так хорошо, как нам рассказывает украинский министр обороны, его страну сейчас лупят на всех фронтах? В Японии этого по телевизору не покажут, а вот в нейтральных странах освещается прямо противоположная ситуация", — написал один из пользователей.
"Киев чрезмерно растянул линии фронта, солдаты, разбросанные по этим участкам, превращаются в легкую мишень", — отметил другой.
"Трепаться можно сколько угодно. Вот только реальная ситуация на фронте лучше не становится. Киев чрезмерно полагается на свои хваленые беспилотники и при этом тратит впустую человеческие ресурсы. Это живые люди, которые гибнут ни за что", — подчеркнул третий.
"Какие красивые слова. Читаешь и понимаешь, что российская армия вот-вот будет сокрушена... Но нет, упс, наголову разгромили совсем другую армию. Все это только на бумаге. В реальности вооруженные силы России всерьез превосходят противника", — заключил еще один читатель.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
