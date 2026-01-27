Рейтинг@Mail.ru
"Легкая мишень". В Сети обрушились на главу Минобороны Украины - РИА Новости, 27.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
19:25 27.01.2026 (обновлено: 19:31 27.01.2026)
"Легкая мишень". В Сети обрушились на главу Минобороны Украины
"Легкая мишень". В Сети обрушились на главу Минобороны Украины
Читателей японской газеты Sankei Shimbun разозлило хвастовство недавно назначенного министра обороны Украины Михаила Федорова об ударах украинских беспилотников РИА Новости, 27.01.2026
в мире, украина, россия, япония, михаил федоров, дмитрий песков, василий небензя, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Япония, Михаил Федоров, Дмитрий Песков, Василий Небензя, ООН

"Легкая мишень". В Сети обрушились на главу Минобороны Украины

© REUTERS / Andrii NesterenkoМихаил Федоров
Михаил Федоров - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© REUTERS / Andrii Nesterenko
Михаил Федоров. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Читателей японской газеты Sankei Shimbun разозлило хвастовство недавно назначенного министра обороны Украины Михаила Федорова об ударах украинских беспилотников по российским войскам.
"Интересно, а почему же, если дела обстоят так хорошо, как нам рассказывает украинский министр обороны, его страну сейчас лупят на всех фронтах? В Японии этого по телевизору не покажут, а вот в нейтральных странах освещается прямо противоположная ситуация", — написал один из пользователей.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Украинцы пожелали Зеленскому на день рождения место в крематории
Вчера, 18:14
"Киев чрезмерно растянул линии фронта, солдаты, разбросанные по этим участкам, превращаются в легкую мишень", — отметил другой.
"Трепаться можно сколько угодно. Вот только реальная ситуация на фронте лучше не становится. Киев чрезмерно полагается на свои хваленые беспилотники и при этом тратит впустую человеческие ресурсы. Это живые люди, которые гибнут ни за что", — подчеркнул третий.
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Двинуться против России". В Германии резко обратились к Украине
Вчера, 15:26
"Какие красивые слова. Читаешь и понимаешь, что российская армия вот-вот будет сокрушена... Но нет, упс, наголову разгромили совсем другую армию. Все это только на бумаге. В реальности вооруженные силы России всерьез превосходят противника", — заключил еще один читатель.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Солдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Не появится". На Западе внезапно высказались о поддержке Киева
Вчера, 16:09
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
