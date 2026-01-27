ВСУ обстреляли Белгородскую область более 50 раз за сутки

Он добавил, что Борисовский и Волоконовский округа атакованы 20 беспилотниками, 10 из которых перехвачены, по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено 40 боеприпасов и совершены атаки 15 БПЛА, 7 из которых сбиты, получили ранения двое мужчин. По словам главы области, Корочанский округ атакован 2 дронами, по Шебекинскому округу выпущено 3 боеприпаса и нанесены удары 35 беспилотниками, из которых 24 сбиты и подавлены, погиб мужчина, еще один мужчина ранен. Над Белгородом, Валуйским и Прохоровским округами сбиты и подавлены три беспилотника, уточнил губернатор.