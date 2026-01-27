ВСУ обстреляли Белгородскую область более 50 раз за сутки

БЕЛГОРОД, 27 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 50 снарядами, один человек погиб, пятеро получили ранения, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 48 населенных пунктов в 10 муниципалитетах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 52 снаряда и зафиксированы атаки 100 БПЛА, из них 57 сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в трех многоквартирных домах, 7 частных домовладениях, двух коммерческих объектах и 14 транспортных средствах.
"В Белгородском округе посёлки… атакованы 23 беспилотниками, из которых 21 сбит и подавлен. Также над округом системой ПВО сбиты 9 ракет противника. В результате ракетного удара при исполнении служебных задач ранены двое бойцов "Орлана". Со множественными осколочными ранениями ног один из бойцов госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Второй пострадавший самостоятельно обратился в лечебное учреждение, где ему диагностированы минно-взрывная травма и касательное осколочное ранение спины. Помощь оказана, боец продолжит лечение амбулаторно", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Борисовский и Волоконовский округа атакованы 20 беспилотниками, 10 из которых перехвачены, по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено 40 боеприпасов и совершены атаки 15 БПЛА, 7 из которых сбиты, получили ранения двое мужчин. По словам главы области, Корочанский округ атакован 2 дронами, по Шебекинскому округу выпущено 3 боеприпаса и нанесены удары 35 беспилотниками, из которых 24 сбиты и подавлены, погиб мужчина, еще один мужчина ранен. Над Белгородом, Валуйским и Прохоровским округами сбиты и подавлены три беспилотника, уточнил губернатор.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
22 июня 2022, 17:18