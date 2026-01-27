Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Белгородскую область более 50 раз за сутки - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/vsu-2070514766.html
ВСУ обстреляли Белгородскую область более 50 раз за сутки
ВСУ обстреляли Белгородскую область более 50 раз за сутки - РИА Новости, 27.01.2026
ВСУ обстреляли Белгородскую область более 50 раз за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 50 снарядами, один человек погиб, пятеро получили ранения, сообщил глава... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T12:27:00+03:00
2026-01-27T12:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
белгород
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
https://ria.ru/20260127/kupyansk-uzlovoy-2070464224.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
украина
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, украина, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Белгород, Вячеслав Гладков
ВСУ обстреляли Белгородскую область более 50 раз за сутки

Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область более 50 снарядами за сутки

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 27 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 50 снарядами, один человек погиб, пятеро получили ранения, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 48 населенных пунктов в 10 муниципалитетах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 52 снаряда и зафиксированы атаки 100 БПЛА, из них 57 сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в трех многоквартирных домах, 7 частных домовладениях, двух коммерческих объектах и 14 транспортных средствах.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
ВС России освободили Купянск-Узловой
08:10
"В Белгородском округе посёлки… атакованы 23 беспилотниками, из которых 21 сбит и подавлен. Также над округом системой ПВО сбиты 9 ракет противника. В результате ракетного удара при исполнении служебных задач ранены двое бойцов "Орлана". Со множественными осколочными ранениями ног один из бойцов госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Второй пострадавший самостоятельно обратился в лечебное учреждение, где ему диагностированы минно-взрывная травма и касательное осколочное ранение спины. Помощь оказана, боец продолжит лечение амбулаторно", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Борисовский и Волоконовский округа атакованы 20 беспилотниками, 10 из которых перехвачены, по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено 40 боеприпасов и совершены атаки 15 БПЛА, 7 из которых сбиты, получили ранения двое мужчин. По словам главы области, Корочанский округ атакован 2 дронами, по Шебекинскому округу выпущено 3 боеприпаса и нанесены удары 35 беспилотниками, из которых 24 сбиты и подавлены, погиб мужчина, еще один мужчина ранен. Над Белгородом, Валуйским и Прохоровским округами сбиты и подавлены три беспилотника, уточнил губернатор.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьУкраинаБелгородВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала