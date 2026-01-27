https://ria.ru/20260127/vsu-2070483554.html
Васильевский округ Запорожской области подвергся атаке беспилотников
Васильевский округ Запорожской области подвергся атаке беспилотников - РИА Новости, 27.01.2026
Васильевский округ Запорожской области подвергся атаке беспилотников
Васильевский округ Запорожской области подвергся налету беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 27.01.2026
Васильевский округ Запорожской области подвергся атаке беспилотников
Васильевский округ Запорожской области подвергся налету украинских БПЛА