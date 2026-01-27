Васильевский округ Запорожской области подвергся атаке беспилотников

По его словам, в городе Днепрорудном при атаке БПЛА поврежден автомобиль КамАЗ, принадлежащий коммунальному предприятию, а в Васильевке - автомобиль РЭС.

"В селе Зеленый Гай вражеский беспилотник ударил по частному жилому сектору - повреждены газопровод, два частных дома, гараж и два автомобиля с последующим возгоранием. Пожар ликвидирован на общей площади 208 квадратных метров", - подчеркнул губернатор.