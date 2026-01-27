Рейтинг@Mail.ru
Васильевский округ Запорожской области подвергся атаке беспилотников - РИА Новости, 27.01.2026
10:22 27.01.2026
Васильевский округ Запорожской области подвергся атаке беспилотников
Васильевский округ Запорожской области подвергся налету беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия
Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Васильевский округ Запорожской области подвергся атаке беспилотников

Васильевский округ Запорожской области подвергся налету украинских БПЛА

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости. Васильевский округ Запорожской области подвергся налету беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«
"В Васильевском муниципальном округе зафиксированы четыре атаки БПЛА, благо, обошлось без пострадавших", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, в городе Днепрорудном при атаке БПЛА поврежден автомобиль КамАЗ, принадлежащий коммунальному предприятию, а в Васильевке - автомобиль РЭС.
"В селе Зеленый Гай вражеский беспилотник ударил по частному жилому сектору - повреждены газопровод, два частных дома, гараж и два автомобиля с последующим возгоранием. Пожар ликвидирован на общей площади 208 квадратных метров", - подчеркнул губернатор.
