ВСУ 47 раз за сутки атаковали приграничные районы Курской области
ВСУ 47 раз за сутки атаковали приграничные районы Курской области - РИА Новости, 27.01.2026
ВСУ 47 раз за сутки атаковали приграничные районы Курской области
ВСУ 47 раз за сутки обстреляли отселённые приграничные районы Курской области, всего было сбито 27 вражеских беспилотников различного типа, погибших и... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T09:24:00+03:00
2026-01-27T09:24:00+03:00
2026-01-27T09:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
ВСУ 47 раз за сутки атаковали приграничные районы Курской области
ВСУ 47 раз обстреляли из артиллерии приграничные районы Курской области
КУРСК, 27 янв - РИА Новости.
ВСУ 47 раз за сутки обстреляли отселённые приграничные районы Курской области, всего было сбито 27 вражеских беспилотников различного типа, погибших и пострадавших нет, сообщил
губернатор региона Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области
за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 часов 26 января до 07.00 часов 27 января сбито 27 вражеских беспилотников различных типов. 47 раз враг применил артиллерию по отселённым районам", - заявил Хинштейн
в своем Telegram-канале.
Он добавил, что украинские беспилотники 11 раз атаковали территорию с помощью сброса взрывных устройств.
"В результате атак в селе Калиновка Хомутовского района посечены осколками ворота, забор, фасад дома, повреждены два автомобиля. В посёлке Хомутовка Хомутовского района повреждены пять автомобилей, из-за падения обломков было частично нарушено электроснабжение", - уточнил губернатор.
По словам главы региона, погибших и пострадавших нет.