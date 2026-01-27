ВСУ 47 раз за сутки атаковали приграничные районы Курской области

КУРСК, 27 янв - РИА Новости. ВСУ 47 раз за сутки обстреляли отселённые приграничные районы Курской области, всего было сбито 27 вражеских беспилотников различного типа, погибших и пострадавших нет, ВСУ 47 раз за сутки обстреляли отселённые приграничные районы Курской области, всего было сбито 27 вражеских беспилотников различного типа, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 часов 26 января до 07.00 часов 27 января сбито 27 вражеских беспилотников различных типов. 47 раз враг применил артиллерию по отселённым районам", - заявил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он добавил, что украинские беспилотники 11 раз атаковали территорию с помощью сброса взрывных устройств.

"В результате атак в селе Калиновка Хомутовского района посечены осколками ворота, забор, фасад дома, повреждены два автомобиля. В посёлке Хомутовка Хомутовского района повреждены пять автомобилей, из-за падения обломков было частично нарушено электроснабжение", - уточнил губернатор.