За неделю в России от атак ВСУ погибли 15 мирных жителей

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. За неделю с 19 по 25 января от атак ВСУ погибли 15 мирных жителей России, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 99 мирных жителей: ранены 84 человека, в том числе 4 несовершеннолетних, погибли 15 человек", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.

"Всего же по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3062 боеприпасов", - добавил он.

По данным посла, Белгородская область остается регионом, который чаще всего подвергался атакам украинских БПЛА.