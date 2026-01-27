Рейтинг@Mail.ru
За неделю в России от атак ВСУ погибли 15 мирных жителей - РИА Новости, 27.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:41 27.01.2026 (обновлено: 09:04 27.01.2026)
За неделю в России от атак ВСУ погибли 15 мирных жителей
За неделю в России от атак ВСУ погибли 15 мирных жителей - РИА Новости, 27.01.2026
За неделю в России от атак ВСУ погибли 15 мирных жителей
За неделю с 19 по 25 января от атак ВСУ погибли 15 мирных жителей России, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима РИА Новости, 27.01.2026
специальная военная операция на украине
белгородская область
родион мирошник
белгородская область
белгородская область, родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Родион Мирошник
За неделю в России от атак ВСУ погибли 15 мирных жителей

Мирошник: за неделю от атак ВСУ погибли 15 мирных жителей РФ

© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCESУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. За неделю с 19 по 25 января от атак ВСУ погибли 15 мирных жителей России, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 99 мирных жителей: ранены 84 человека, в том числе 4 несовершеннолетних, погибли 15 человек", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Из-за ударов ВСУ на прошлой неделе без света остались 1,3 миллиона жителей
07:33
"Всего же по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3062 боеприпасов", - добавил он.
По данным посла, Белгородская область остается регионом, который чаще всего подвергался атакам украинских БПЛА.
"За минувшую неделю до 90 БПЛА ежедневно атаковали гражданские объекты на территории области", - уточнил Мирошник.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Мирошник прокомментировал обстрел Белгорода
24 января, 22:56
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРодион Мирошник
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
