https://ria.ru/20260127/vsu-2070461051.html
За неделю в России от атак ВСУ погибли 15 мирных жителей
За неделю в России от атак ВСУ погибли 15 мирных жителей - РИА Новости, 27.01.2026
За неделю в России от атак ВСУ погибли 15 мирных жителей
За неделю с 19 по 25 января от атак ВСУ погибли 15 мирных жителей России, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T07:41:00+03:00
2026-01-27T07:41:00+03:00
2026-01-27T09:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
родион мирошник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067214626_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_7ea21b69108e25cd39977f37428834ab.jpg
https://ria.ru/20260127/svet-2070460481.html
https://ria.ru/20260124/obstrel-2070113761.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067214626_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3b2ae5c29665afd43597d916f653f711.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Родион Мирошник
За неделю в России от атак ВСУ погибли 15 мирных жителей
Мирошник: за неделю от атак ВСУ погибли 15 мирных жителей РФ
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. За неделю с 19 по 25 января от атак ВСУ погибли 15 мирных жителей России, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 99 мирных жителей: ранены 84 человека, в том числе 4 несовершеннолетних, погибли 15 человек", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Всего же по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3062 боеприпасов", - добавил он.
По данным посла, Белгородская область
остается регионом, который чаще всего подвергался атакам украинских БПЛА.
"За минувшую неделю до 90 БПЛА ежедневно атаковали гражданские объекты на территории области", - уточнил Мирошник
.