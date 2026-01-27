Рейтинг@Mail.ru
ВСУ не могут пополнить штурмовые подразделения из-за нехватки кадров
Специальная военная операция на Украине
 
06:33 27.01.2026
ВСУ не могут пополнить штурмовые подразделения из-за нехватки кадров
ВСУ не могут пополнить штурмовые подразделения из-за нехватки кадров - РИА Новости, 27.01.2026
ВСУ не могут пополнить штурмовые подразделения из-за нехватки кадров
Командование ВСУ не может пополнить штурмовые подразделения из-за нехватки кадров: новобранцы сразу же заболевают или дезертируют, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.01.2026
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
ВСУ не могут пополнить штурмовые подразделения из-за нехватки кадров

РИА Новости: ВСУ не могут пополнить штурмовые части из-за нехватки кадров

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Командование ВСУ не может пополнить штурмовые подразделения из-за нехватки кадров: новобранцы сразу же заболевают или дезертируют, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Украинское командование испытывает значительные трудности с пополнением 71-й отдельной аэромобильной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 225-го отдельного штурмового полка и других штурмовых подразделений", - сказал собеседник агентства.
Из учебных центров прибывает недостаточное количество мобилизованных, а большинство из них сразу же заболевают или самовольно оставляют части, отметил он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
ВСУ перебрасывают в Харьковскую область спецназ ГУР
Специальная военная операция на Украине
 
 
