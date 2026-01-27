https://ria.ru/20260127/vsu-2070458701.html
ВСУ не могут пополнить штурмовые подразделения из-за нехватки кадров
ВСУ не могут пополнить штурмовые подразделения из-за нехватки кадров
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Командование ВСУ не может пополнить штурмовые подразделения из-за нехватки кадров: новобранцы сразу же заболевают или дезертируют, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Украинское командование испытывает значительные трудности с пополнением 71-й отдельной аэромобильной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 225-го отдельного штурмового полка и других штурмовых подразделений", - сказал собеседник агентства.
Из учебных центров прибывает недостаточное количество мобилизованных, а большинство из них сразу же заболевают или самовольно оставляют части, отметил он.