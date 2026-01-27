ВСУ не могут пополнить штурмовые подразделения из-за нехватки кадров

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Командование ВСУ не может пополнить штурмовые подразделения из-за нехватки кадров: новобранцы сразу же заболевают или дезертируют, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Украинское командование испытывает значительные трудности с пополнением 71-й отдельной аэромобильной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 225-го отдельного штурмового полка и других штурмовых подразделений", - сказал собеседник агентства.