ВСУ перебрасывают в Харьковскую область спецназ ГУР
ВСУ перебрасывают в Харьковскую область спецназ ГУР - РИА Новости, 27.01.2026
ВСУ перебрасывают в Харьковскую область спецназ ГУР
27.01.2026
харьковская область
ВСУ перебрасывают в Харьковскую область спецназ ГУР
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Командование ВСУ перебрасывает в Харьковскую область инженерную технику для разминирования и подразделения ГУР и 169-й механизированной бригады, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Отмечена переброска противником в Харьковскую область
инженерной техники для разминирования", — сказал собеседник агентства.
Помимо этого, командование ВСУ
перебросило в Харьковскую область часть подразделений 169-й отдельной механизированной бригады и спецназа ГУР минобороны Украины
.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской областью.
В этом регионе действуют группировки войск "Запад" и "Север". По данным Минобороны, за минувшие сутки противник потерял здесь более 200 военных, 23 автомобиля и два артиллерийских орудия. Также уничтожены четыре склада боеприпасов.