ВСУ перебрасывают в Харьковскую область спецназ ГУР

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Командование ВСУ перебрасывает в Харьковскую область инженерную технику для разминирования и подразделения ГУР и 169-й механизированной бригады, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

В этом регионе действуют группировки войск "Запад" и "Север". По данным Минобороны, за минувшие сутки противник потерял здесь более 200 военных, 23 автомобиля и два артиллерийских орудия. Также уничтожены четыре склада боеприпасов.