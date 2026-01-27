Рейтинг@Mail.ru
27.01.2026

ВСУ отбирают печки и теплые вещи у жителей Херсона, сообщило подполье
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:20 27.01.2026
ВСУ отбирают печки и теплые вещи у жителей Херсона, сообщило подполье
ВСУ отбирают печки и теплые вещи у жителей Херсона, сообщило подполье
Боевики из состава бригады береговой обороны ВСУ вскрывают частные дома в подконтрольном ВСУ Херсоне на Карантинном острове, выносят оттуда печи типа "буржуйка" РИА Новости, 27.01.2026
ВСУ отбирают печки и теплые вещи у жителей Херсона, сообщило подполье

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Боевики из состава бригады береговой обороны ВСУ вскрывают частные дома в подконтрольном ВСУ Херсоне на Карантинном острове, выносят оттуда печи типа "буржуйка" и оставленные хозяевами домов теплые вещи, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье Херсона.
Херсоне сейчас со стороны украинских боевиков процветает самое банальное мародерство и откровенное пошлое воровство. Так, всушники из 34-й отдельной бригады береговой обороны из-за отсутствия электроэнергии уже по-классике ходят и вскрывают частные дома на Карантинном острове в поисках теплых вещей и печей типа "буржуйка", - сказал РИА Новости подпольщик.
Собеседник агентства добавил, что зачастую вместе с печками и вещами украинские мародеры забирают оттуда все более-менее ценные вещи, практически не опасаясь возмездия со стороны правоохранительных органов.
"Естественно, компенсировать жителям Херсона поломанные замки и украденное имущество никто не собирается. Полиция даже не принимает заявления от потерпевших", - подчеркнули в подполье.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Специальная военная операция на УкраинеХерсонРоссияХерсонская областьВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
