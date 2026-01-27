ВСУ отбирают печки и теплые вещи у жителей Херсона, сообщило подполье

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Боевики из состава бригады береговой обороны ВСУ вскрывают частные дома в подконтрольном ВСУ Херсоне на Карантинном острове, выносят оттуда печи типа "буржуйка" и оставленные хозяевами домов теплые вещи, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье Херсона.

"В Херсоне сейчас со стороны украинских боевиков процветает самое банальное мародерство и откровенное пошлое воровство. Так, всушники из 34-й отдельной бригады береговой обороны из-за отсутствия электроэнергии уже по-классике ходят и вскрывают частные дома на Карантинном острове в поисках теплых вещей и печей типа "буржуйка", - сказал РИА Новости подпольщик.

Собеседник агентства добавил, что зачастую вместе с печками и вещами украинские мародеры забирают оттуда все более-менее ценные вещи, практически не опасаясь возмездия со стороны правоохранительных органов.