Дрон ВСУ убил двух жителей Харьковской области, направлявшихся в больницу - РИА Новости, 27.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
04:54 27.01.2026
Дрон ВСУ убил двух жителей Харьковской области, направлявшихся в больницу
Дрон ВСУ убил двух жителей Харьковской области, направлявшихся в больницу
Украинский БПЛА в Харьковской области целенаправленно атаковал застрявший на бездорожье автомобиль мирных жителей, которые пытались его вытолкнуть из грязи,... РИА Новости, 27.01.2026
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область
Дрон ВСУ убил двух жителей Харьковской области, направлявшихся в больницу

РИА Новости: дрон ВСУ убил двух жителей Харьковской области, ехавших в больницу

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 янв - РИА Новости. Украинский БПЛА в Харьковской области целенаправленно атаковал застрявший на бездорожье автомобиль мирных жителей, которые пытались его вытолкнуть из грязи, двое человек погибли, один получил тяжёлые ранения с последующей ампутацией ноги, рассказал РИА Новости глава администрации Купянского района Александр Капленко.
"У нас, к сожалению, сейчас нет дороги жизни. Любая дорога подвергается атакам (украинских БПЛА - ред.)", - рассказал Капленко.
Он уточнил, что люди, пытаясь объехать опасные участки, едут по второстепенным дорогам.
По словам Капленко, в машине передвигались четверо взрослых мужчин, которые перевозили одного в больницу.
"Машина застряла в грязи и мужчины пытались ее вытолкнуть, в этот момент по ним ударил украинский дрон", - сказал он.
Собеседник агентства пояснил, что в результате атаки украинского БПЛА два человека погибли, двое получили серьёзные ранения, одному из пострадавших ампутировали ногу.
"Одного отвезли в больницу - оторвало ногу, а двоих разорвало сразу. Украинский оператор прекрасно видел, что это были мирные граждане", - уточнил он.
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская область
 
 
