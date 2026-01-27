Дрон ВСУ убил двух жителей Харьковской области, направлявшихся в больницу

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 янв - РИА Новости. Украинский БПЛА в Харьковской области целенаправленно атаковал застрявший на бездорожье автомобиль мирных жителей, которые пытались его вытолкнуть из грязи, двое человек погибли, один получил тяжёлые ранения с последующей ампутацией ноги, рассказал РИА Новости глава администрации Купянского района Александр Капленко.

"У нас, к сожалению, сейчас нет дороги жизни. Любая дорога подвергается атакам (украинских БПЛА - ред.)", - рассказал Капленко.

Он уточнил, что люди, пытаясь объехать опасные участки, едут по второстепенным дорогам.

По словам Капленко, в машине передвигались четверо взрослых мужчин, которые перевозили одного в больницу.

"Машина застряла в грязи и мужчины пытались ее вытолкнуть, в этот момент по ним ударил украинский дрон", - сказал он.

Собеседник агентства пояснил, что в результате атаки украинского БПЛА два человека погибли, двое получили серьёзные ранения, одному из пострадавших ампутировали ногу.