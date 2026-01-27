Рейтинг@Mail.ru
ВСУ выдали удар по сельхозпредприятию в ЛНР за уничтоженный склад
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:21 27.01.2026 (обновлено: 07:09 27.01.2026)
ВСУ выдали удар по сельхозпредприятию в ЛНР за уничтоженный склад
ВСУ выдали удар по сельхозпредприятию в ЛНР за уничтоженный склад - РИА Новости, 27.01.2026
ВСУ выдали удар по сельхозпредприятию в ЛНР за уничтоженный склад
ВСУ нанесли удар по сельхозпредприятию в ЛНР, выдав на своих ресурсах данную атаку за удар по крупному складу с боеприпасами, рассказал РИА Новости директор... РИА Новости, 27.01.2026
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
луганская народная республика
Новости
ВСУ выдали удар по сельхозпредприятию в ЛНР за уничтоженный склад, рассказал директор пострадавшего хозяйства.
луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ выдали удар по сельхозпредприятию в ЛНР за уничтоженный склад

РИА Новости: ВСУ выдали удар по сельхозпредприятию в ЛНР за уничтоженный склад

ЛУГАНСК, 27 янв - РИА Новости. ВСУ нанесли удар по сельхозпредприятию в ЛНР, выдав на своих ресурсах данную атаку за удар по крупному складу с боеприпасами, рассказал РИА Новости директор пострадавшего от атаки БПЛА хозяйства Вадим Нагорный.
Ранее в украинских Telegram-каналах появилось видео, в котором сообщалось об уничтожении крупного склада с боеприпасами на территории Луганской Народной Республики.
"Вечером произошел налет БПЛА на предприятие, в результате чего была сожжена вся техника сельскохозяйственная. Удар был нанесен с целью вывести из строя предприятие, чтобы не смогли проводить никакие полевые работы и сельхоздеятельность. Люди остались без работы, предприятие выведено из строя. Удары по сельхозтехнике наносились намеренно", - рассказал директор.
Он уточнил, что на предприятии работало более 50 человек, теперь же, лишившись техники, работать дальше невозможно.
"В этой деревне наше предприятие единственное, где были рабочие места. Все разрушено, все уничтожено: тракторы, грузовые и легковые автомобили.
Директор предприятия показал сгоревшую сельхозтехнику и подчеркнул, что ВСУ нанесли удар по мирному объекту, хотя в Telegram-каналах распространяют информацию о том, что уничтожен крупный склад боеприпасов.
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
