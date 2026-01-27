https://ria.ru/20260127/vsu-2070453578.html
ВСУ выдали удар по сельхозпредприятию в ЛНР за уничтоженный склад
ВСУ выдали удар по сельхозпредприятию в ЛНР за уничтоженный склад - РИА Новости, 27.01.2026
ВСУ выдали удар по сельхозпредприятию в ЛНР за уничтоженный склад
ВСУ нанесли удар по сельхозпредприятию в ЛНР, выдав на своих ресурсах данную атаку за удар по крупному складу с боеприпасами, рассказал РИА Новости директор... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T04:21:00+03:00
2026-01-27T04:21:00+03:00
2026-01-27T07:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070457635_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_56d5fc9980af57ed4278702311fdaff0.jpg
https://ria.ru/20260126/vsu-2070420601.html
https://ria.ru/20260126/dnepr-2070299657.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070457635_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_12e90cb958a5d9211d000f8c09af7bba.jpg
ВСУ выдали удар по сельхозпредприятию в ЛНР за уничтоженный склад, рассказал директор пострадавшего хозяйства.
=d89dd Подписаться на РИА Новости
2026-01-27T04:21
true
PT1M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ выдали удар по сельхозпредприятию в ЛНР за уничтоженный склад
РИА Новости: ВСУ выдали удар по сельхозпредприятию в ЛНР за уничтоженный склад
ЛУГАНСК, 27 янв - РИА Новости. ВСУ нанесли удар по сельхозпредприятию в ЛНР, выдав на своих ресурсах данную атаку за удар по крупному складу с боеприпасами, рассказал РИА Новости директор пострадавшего от атаки БПЛА хозяйства Вадим Нагорный.
Ранее в украинских Telegram-каналах появилось видео, в котором сообщалось об уничтожении крупного склада с боеприпасами на территории Луганской Народной Республики
.
"Вечером произошел налет БПЛА на предприятие, в результате чего была сожжена вся техника сельскохозяйственная. Удар был нанесен с целью вывести из строя предприятие, чтобы не смогли проводить никакие полевые работы и сельхоздеятельность. Люди остались без работы, предприятие выведено из строя. Удары по сельхозтехнике наносились намеренно", - рассказал директор.
Он уточнил, что на предприятии работало более 50 человек, теперь же, лишившись техники, работать дальше невозможно.
"В этой деревне наше предприятие единственное, где были рабочие места. Все разрушено, все уничтожено: тракторы, грузовые и легковые автомобили.
Директор предприятия показал сгоревшую сельхозтехнику и подчеркнул, что ВСУ
нанесли удар по мирному объекту, хотя в Telegram-каналах распространяют информацию о том, что уничтожен крупный склад боеприпасов.