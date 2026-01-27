Глава МИД Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Владимир Зеленский готов к личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения вопроса территорий и Запорожской атомной электростанции.