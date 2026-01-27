Глава МИД Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Владимир Зеленский готов к личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения вопроса территорий и Запорожской атомной электростанции.
Соответствующее заявление министр сделал в ходе интервью украинскому изданию "Европейская правда", отвечая на уточняющий вопрос, являются ли ЗАЭС и территории нерешенными вопросами в переговорах.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
В субботу, 25 января, завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую.
