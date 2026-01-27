Московские врачи спасли жизнь пациентке с опухолью паращитовидной железы

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Московские врачи спасли жизнь пациентке на 23-й неделе беременности с опухолью паращитовидной железы и сепсисом, Московские врачи спасли жизнь пациентке на 23-й неделе беременности с опухолью паращитовидной железы и сепсисом, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения столицы.

"На 23 неделе беременности в ГКБ №67 доставили пациентку в смертельной опасности - с опухолью паращитовидной железы, которая спровоцировала развитие сепсиса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что хирурги провели успешную паратиреоидэктомию - удалили пораженную железу. После операции пациентку ждал сложный период восстановления: из-за неврологических нарушений женщина временно не могла говорить и ходить.

"После полного восстановления речи и двигательных функций, пациентка была переведена на амбулаторное наблюдение. Через некоторое время она смогла самостоятельно родить здорового малыша. Ребенок появился на свет с весом 2860 граммов и ростом 45 сантиметров", - уточняется в сообщении.