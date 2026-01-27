Рейтинг@Mail.ru
Московские врачи спасли жизнь пациентке с опухолью паращитовидной железы - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
11:54 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/vrachi-2070507195.html
Московские врачи спасли жизнь пациентке с опухолью паращитовидной железы
Московские врачи спасли жизнь пациентке с опухолью паращитовидной железы - РИА Новости, 27.01.2026
Московские врачи спасли жизнь пациентке с опухолью паращитовидной железы
Московские врачи спасли жизнь пациентке на 23-й неделе беременности с опухолью паращитовидной железы и сепсисом, сообщается в Telegram-канале департамента... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T11:54:00+03:00
2026-01-27T11:54:00+03:00
хорошие новости
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154977/87/1549778714_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b75e7801d94ce5f7e3733b93eefda480.jpg
https://ria.ru/20260126/vrachi-2070323192.html
https://ria.ru/20260119/saratov-2068806920.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154977/87/1549778714_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_54a1ee9987efcd563895fb149d9535f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Хорошие новости, Общество
Московские врачи спасли жизнь пациентке с опухолью паращитовидной железы

Врачи в Москве спасли жизнь беременной женщине с опухолью паращитовидной железы

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкХирурги во время операции
Хирурги во время операции - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Хирурги во время операции . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Московские врачи спасли жизнь пациентке на 23-й неделе беременности с опухолью паращитовидной железы и сепсисом, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения столицы.
"На 23 неделе беременности в ГКБ №67 доставили пациентку в смертельной опасности - с опухолью паращитовидной железы, которая спровоцировала развитие сепсиса", - говорится в сообщении.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В Ленинградской области врачи спасли беременную женщину после ДТП
Вчера, 13:48
Отмечается, что хирурги провели успешную паратиреоидэктомию - удалили пораженную железу. После операции пациентку ждал сложный период восстановления: из-за неврологических нарушений женщина временно не могла говорить и ходить.
"После полного восстановления речи и двигательных функций, пациентка была переведена на амбулаторное наблюдение. Через некоторое время она смогла самостоятельно родить здорового малыша. Ребенок появился на свет с весом 2860 граммов и ростом 45 сантиметров", - уточняется в сообщении.
В ГКБ №67 подчеркнули, что акушерский дистанционный консультативный центр сыграл ключевую роль в процессе диагностики и лечения пациентки. Благодаря слаженной работе был поставлен верный диагноз, и ее правильно маршрутизировали. Это стало решающим фактором, позволившим обеспечить эффективность лечения пациентки.
Саратовские врачи спасли девочку с редким аутоиммунным заболеванием - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В Саратове врачи спасли девочку с редким заболеванием
19 января, 14:45
 
Хорошие новостиОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала