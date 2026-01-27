https://ria.ru/20260127/vrachi-2070507195.html
Московские врачи спасли жизнь пациентке с опухолью паращитовидной железы
2026-01-27T11:54:00+03:00
2026-01-27T11:54:00+03:00
2026-01-27T11:54:00+03:00
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости.
Московские врачи спасли жизнь пациентке на 23-й неделе беременности с опухолью паращитовидной железы и сепсисом, сообщается
в Telegram-канале департамента здравоохранения столицы.
"На 23 неделе беременности в ГКБ №67 доставили пациентку в смертельной опасности - с опухолью паращитовидной железы, которая спровоцировала развитие сепсиса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что хирурги провели успешную паратиреоидэктомию - удалили пораженную железу. После операции пациентку ждал сложный период восстановления: из-за неврологических нарушений женщина временно не могла говорить и ходить.
"После полного восстановления речи и двигательных функций, пациентка была переведена на амбулаторное наблюдение. Через некоторое время она смогла самостоятельно родить здорового малыша. Ребенок появился на свет с весом 2860 граммов и ростом 45 сантиметров", - уточняется в сообщении.
В ГКБ №67 подчеркнули, что акушерский дистанционный консультативный центр сыграл ключевую роль в процессе диагностики и лечения пациентки. Благодаря слаженной работе был поставлен верный диагноз, и ее правильно маршрутизировали. Это стало решающим фактором, позволившим обеспечить эффективность лечения пациентки.