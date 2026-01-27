Рейтинг@Mail.ru
Врач назвала продукты, улучшающие работу мозга
04:26 27.01.2026 (обновлено: 05:52 27.01.2026)
Врач назвала продукты, улучшающие работу мозга
Продукты с высоким содержанием омега-3 поддерживают когнитивные функции мозга, улучшают память и концентрацию внимания, рассказала РИА Новости заведующая...
общество
2026
общество
Общество
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Продукты с высоким содержанием омега-3 поддерживают когнитивные функции мозга, улучшают память и концентрацию внимания, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.
"Работа мозга зависит напрямую от его кровоснабжения, от уровня глюкозы. Ни один продукт не может сделать нас умными. Но есть группы продуктов, которые поддерживают когнитивные функции: жирная морская рыба, такая как лосось, скумбрия, сельдь, – это источники омега-3. А омега-3 — это структурный компонент мембран нейронов, который улучшает память, концентрацию, снижает риск когнитивных нарушений", — сказала Волкова.
Поддержать нейропластичность мозга за счет полезных жиров, витамина Е и антиоксидантов, по словам врача, помогают орехи, в особенности грецкие.
"Яйца содержат холин — это вещество, необходимое для синтеза ацетилхолина, который является нейромедиатором памяти и обучения", — отметила Волкова.
Как рассказала врач, ягоды, например черника, голубика, клюква, содержат флавоноиды, которые улучшают микроциркуляцию мозга и снижают окислительный стресс. А цельнозерновые продукты обеспечивают стабильный уровень глюкозы - главного источника энергии для мозга, добавила собеседница.
"Зелёные листовые овощи: шпинат, руккола, брокколи содержат фолаты и витамин К, связанные со скоростью мышления и памятью. Тут важно — положительный эффект достигается регулярностью и общим рационом, а не потому, что это какие-то суперфуды", — заключила Волкова.
Общество
 
 
