Врач назвала продукты, улучшающие работу мозга

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Продукты с высоким содержанием омега-3 поддерживают когнитивные функции мозга, улучшают память и концентрацию внимания, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.

"Работа мозга зависит напрямую от его кровоснабжения, от уровня глюкозы. Ни один продукт не может сделать нас умными. Но есть группы продуктов, которые поддерживают когнитивные функции: жирная морская рыба, такая как лосось, скумбрия, сельдь, – это источники омега-3. А омега-3 — это структурный компонент мембран нейронов, который улучшает память, концентрацию, снижает риск когнитивных нарушений", — сказала Волкова.

Поддержать нейропластичность мозга за счет полезных жиров, витамина Е и антиоксидантов, по словам врача, помогают орехи, в особенности грецкие.

"Яйца содержат холин — это вещество, необходимое для синтеза ацетилхолина, который является нейромедиатором памяти и обучения", — отметила Волкова.

Как рассказала врач, ягоды, например черника, голубика, клюква, содержат флавоноиды, которые улучшают микроциркуляцию мозга и снижают окислительный стресс. А цельнозерновые продукты обеспечивают стабильный уровень глюкозы - главного источника энергии для мозга, добавила собеседница.