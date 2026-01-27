ЛОНДОН, 27 янв - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили во вторник сообщил, что "коалиция желающих" разместит войска на Украине только в том случае, если такой пункт включат в условия мирного соглашения.
В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки киевского режима, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории в случае заключения мирного соглашения.
"Мы готовы направить британские войска на Украину, если условия мирного соглашения позволят нам это сделать. Именно условия и детали мирного соглашения во многом будут определять специфику обязательств, которые мы берем на себя", - сказал Хили, отвечая на вопросы в комитете британского парламента по обороне.
По словам министра, не только Великобритания и Франция, но и большинство из 39 государств коалиции обязались так или иначе принять участие в размещении войск. Он также напомнил, что любые планы по размещению британского контингента на Украине представят на голосование в парламент.
"Кроме того, как ранее заявлялось палате общин, некоторое количество британских военных уже размещены на Украине. Они оказывают поддержку посольству, они оказывают поддержку Украине в ее защите", - добавил Хили.
В МИД РФ подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-участников альянса на украинской территории, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве ранее называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Минобороны РФ неоднократно отмечало, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военнослужащие продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.