Рейтинг@Mail.ru
Володин призвал делать все для защиты основ национальной идентичности - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:05 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/volodin-2070629226.html
Володин призвал делать все для защиты основ национальной идентичности
Володин призвал делать все для защиты основ национальной идентичности - РИА Новости, 27.01.2026
Володин призвал делать все для защиты основ национальной идентичности
Важно делать все для защиты основ национальной идентичности - веры, языка, культуры, истории, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T19:05:00+03:00
2026-01-27T19:05:00+03:00
общество
россия
москва
вячеслав володин
анна кузнецова
госдума рф
русская православная церковь
государственный кремлевский дворец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019726835_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_5ce48b09d12ed4aad50ffb3396c42133.jpg
https://ria.ru/20250617/gosduma-2023329242.html
https://ria.ru/20260127/rpts-2070625659.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019726835_163:0:2043:1410_1920x0_80_0_0_98bbc4b187ee7606b69fcede3c9f069a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, вячеслав володин, анна кузнецова, госдума рф, русская православная церковь, государственный кремлевский дворец
Общество, Россия, Москва, Вячеслав Володин, Анна Кузнецова, Госдума РФ, Русская православная церковь, Государственный Кремлевский дворец
Володин призвал делать все для защиты основ национальной идентичности

Володин: важно делать все для защиты веры, языка, культуры, истории

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Важно делать все для защиты основ национальной идентичности - веры, языка, культуры, истории, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Приветственное слово Володина на пленарном заседании XXXIV международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском дворце зачитала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Володин назвал основы идентичности любой нации
17 июня 2025, 14:23
"Важно делать все для защиты основ нашей национальной идентичности - веры, языка, культуры, истории. Для воспитания подрастающего поколения на принципах любви к Родине, добра и взаимоуважения", - говорится в приветствии.
По словам председателя Госдумы, тема чтений "Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени" особенно актуальна сегодня, "когда "новым правилом" стал мир без правил". Он подчеркнул, что на протяжении веков общие нравственные ориентиры помогают России преодолевать любые трудности, развиваться и двигаться вперед.
"Международные Рождественские образовательные чтения направлены на укрепление традиционных ценностей, сбережение богатого культурного и духовного наследия, сохранение межконфессионального согласия и единства народа России. Способствуют расширению взаимодействия представителей Русской православной церкви, органов власти, общественных организаций", - добавил Володин.
Председатель Госдумы также пожелал участникам чтений плодотворной работы и всего наилучшего.
Заключительный этап международных Рождественских образовательных чтений "Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени" проходит в Москве с 25 по 29 января. Как ранее сообщили в РПЦ, в Москве состоятся 215 мероприятий в 19 направлениях, в том числе 29 января пройдут ежегодные Рождественские парламентские встречи, и в тот же день в столичном храме Христа Спасителя состоится итоговое заседание форума.
Федор Лукьянов - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В РПЦ призвали работодателей поддерживать многодетные семьи
Вчера, 18:47
 
ОбществоРоссияМоскваВячеслав ВолодинАнна КузнецоваГосдума РФРусская православная церковьГосударственный Кремлевский дворец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала