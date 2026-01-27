Володин призвал делать все для защиты основ национальной идентичности

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Важно делать все для защиты основ национальной идентичности - веры, языка, культуры, истории, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Приветственное слово Володина на пленарном заседании XXXIV международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском дворце зачитала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
Володин назвал основы идентичности любой нации
"Важно делать все для защиты основ нашей национальной идентичности - веры, языка, культуры, истории. Для воспитания подрастающего поколения на принципах любви к Родине, добра и взаимоуважения", - говорится в приветствии.
По словам председателя Госдумы, тема чтений "Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени" особенно актуальна сегодня, "когда "новым правилом" стал мир без правил". Он подчеркнул, что на протяжении веков общие нравственные ориентиры помогают России преодолевать любые трудности, развиваться и двигаться вперед.
"Международные Рождественские образовательные чтения направлены на укрепление традиционных ценностей, сбережение богатого культурного и духовного наследия, сохранение межконфессионального согласия и единства народа России. Способствуют расширению взаимодействия представителей Русской православной церкви, органов власти, общественных организаций", - добавил Володин.
Председатель Госдумы также пожелал участникам чтений плодотворной работы и всего наилучшего.
Заключительный этап международных Рождественских образовательных чтений "Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени" проходит в Москве с 25 по 29 января. Как ранее сообщили в РПЦ, в Москве состоятся 215 мероприятий в 19 направлениях, в том числе 29 января пройдут ежегодные Рождественские парламентские встречи, и в тот же день в столичном храме Христа Спасителя состоится итоговое заседание форума.