Володин назвал освобождение Ленинграда от блокады великим подвигом

Он отметил, что прошло 82 года с окончательного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая длилась 872 дня: с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года, а жертвами стали более миллиона человек.

Володин рассказал, что о городе, ставшем символом человеческой стойкости, писала поэтесса, драматург и военный журналист Ольга Берггольц, которая на себе испытала ужасы блокады. Он также привел отрывок из ее стихотворения "Я говорю с тобой под свист снарядов...", написанное в 1941 году.