Рейтинг@Mail.ru
Володин назвал освобождение Ленинграда от блокады великим подвигом - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:41 27.01.2026 (обновлено: 12:35 27.01.2026)
https://ria.ru/20260127/volodin-2070487930.html
Володин назвал освобождение Ленинграда от блокады великим подвигом
Володин назвал освобождение Ленинграда от блокады великим подвигом - РИА Новости, 27.01.2026
Володин назвал освобождение Ленинграда от блокады великим подвигом
Необходимо защищать правду о событиях Великой Отечественной войны и героизме тех, благодаря кому сегодня живём, освобождение Ленинграда от фашистской блокады -... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T10:41:00+03:00
2026-01-27T12:35:00+03:00
общество
ленинград
россия
вячеслав володин
госдума рф
блокада ленинграда (1941-1944)
82-я годовщина снятия блокады ленинграда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035243440_0:48:1072:651_1920x0_80_0_0_43f408a6641b3aeb5a93b3519daeb67c.jpg
https://ria.ru/20260127/blokada-2070351909.html
https://ria.ru/20260127/beglov-2070487664.html
ленинград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035243440_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_0a4acc5541ec1a031ac3f7988d1c28be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ленинград, россия, вячеслав володин, госдума рф, блокада ленинграда (1941-1944), 82-я годовщина снятия блокады ленинграда
Общество, Ленинград, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Блокада Ленинграда (1941-1944), 82-я годовщина снятия блокады Ленинграда
Володин назвал освобождение Ленинграда от блокады великим подвигом

Володин призвал защищать правду о событиях Великой Отечественной

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Необходимо защищать правду о событиях Великой Отечественной войны и героизме тех, благодаря кому сегодня живём, освобождение Ленинграда от фашистской блокады - великий подвиг, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
27 января отмечается День воинской славы России – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год).
Советские танки Т-34 движутся по Международному (ныне - Московскому) проспекту в Ленинграде - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Январский гром". Как освобождали блокадный Ленинград
08:00
"Освобождение Ленинграда от фашистской блокады - великий подвиг нашего народа. Мы должны делать всё, чтобы быть достойными его. Защищать правду о событиях Великой Отечественной войны и героизме тех, благодаря кому сегодня живём", - написал Володин в своем канале на платформе Max.
Он отметил, что прошло 82 года с окончательного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая длилась 872 дня: с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года, а жертвами стали более миллиона человек.
"Это одна из самых трагических страниц Великой Отечественной войны. Люди стояли до последнего, защищая Родину и свои семьи. Несмотря на голод, холод, непрерывные бомбёжки и артобстрелы", - добавил председатель ГД.
Володин рассказал, что о городе, ставшем символом человеческой стойкости, писала поэтесса, драматург и военный журналист Ольга Берггольц, которая на себе испытала ужасы блокады. Он также привел отрывок из ее стихотворения "Я говорю с тобой под свист снарядов...", написанное в 1941 году.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Беглов поздравил жителей Петербурга с годовщиной снятия блокады
10:40
 
ОбществоЛенинградРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФБлокада Ленинграда (1941-1944)82-я годовщина снятия блокады Ленинграда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала