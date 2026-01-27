Внуково сообщило о штатной работе во время снегопада

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" работает штатно на фоне снегопада в Москве, скоплений людей и очередей в терминале нет, заявили в воздушной гавани.

Очень сильный снег, гололедица и метель ожидаются в Москве с 00.00 27 января до 12.00 мск 29 января, сообщали ранее в главном управлении МЧС по Москве.

"Международный аэропорт "Внуково" работает штатно. Службы аэропорта "Внуково" работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта... Обстановка в терминале спокойная: скопления пассажиров и очередей нет", - говорится в сообщении.