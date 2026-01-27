https://ria.ru/20260127/vnukovo--2070472551.html
Внуково сообщило о штатной работе во время снегопада
Внуково сообщило о штатной работе во время снегопада - РИА Новости, 27.01.2026
Внуково сообщило о штатной работе во время снегопада
Аэропорт "Внуково" работает штатно на фоне снегопада в Москве, скоплений людей и очередей в терминале нет, заявили в воздушной гавани. РИА Новости, 27.01.2026
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" работает штатно на фоне снегопада в Москве, скоплений людей и очередей в терминале нет, заявили в воздушной гавани.
Очень сильный снег, гололедица и метель ожидаются в Москве
с 00.00 27 января до 12.00 мск 29 января, сообщали ранее в главном управлении МЧС
по Москве.
"Международный аэропорт "Внуково" работает штатно. Службы аэропорта "Внуково" работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта... Обстановка в терминале спокойная: скопления пассажиров и очередей нет", - говорится в сообщении.
Аэропорт предупредил о возможном незначительном увеличении времени вылета в связи с реализацией требуемых предполетных процедур в рамках обеспечения безопасности полетов.