15:31 27.01.2026
Правительство Воронежской области объяснило громкие взрывы в городе
Правительство Воронежской области объяснило громкие взрывы в городе
происшествия
воронеж
воронежская область
воронеж
воронежская область
происшествия, воронеж, воронежская область
Происшествия, Воронеж, Воронежская область
Правительство Воронежской области объяснило громкие взрывы в городе

Громкие взрывы в Воронеже связаны с уничтожением неразорвавшихся обломков БПЛА

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / ВоронежВоронеж
Воронеж - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Воронеж
Воронеж. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 27 янв - РИА Новости. Громкие взрывы в Воронеже связаны с уничтожением неразорвавшихся обломков БПЛА, обошлось без пострадавших и разрушений, сообщает пресс-служба правительства Воронежской области.
Во вторник около 12.30 мск в некоторых районах Воронежа жители слышали громкие взрывы, об этом сообщили местные Telegram-каналы и СМИ.
"Громкие звуки, которые могли слышать жители Воронежа, связаны с уничтожением в одном из микрорайонов города неразорвавшихся фрагментов БПЛА. Пострадавших и разрушений нет", — сообщает пресс-служба.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
При атаке БПЛА в Воронежской области пострадали трое детей
17 июля 2025, 04:07
 
ПроисшествияВоронежВоронежская область
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
