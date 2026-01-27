https://ria.ru/20260127/vlasti-2070568868.html
Правительство Воронежской области объяснило громкие взрывы в городе
Правительство Воронежской области объяснило громкие взрывы в городе - РИА Новости, 27.01.2026
Правительство Воронежской области объяснило громкие взрывы в городе
Громкие взрывы в Воронеже связаны с уничтожением неразорвавшихся обломков БПЛА, обошлось без пострадавших и разрушений, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 27.01.2026
происшествия
воронеж
воронежская область
Правительство Воронежской области объяснило громкие взрывы в городе
Громкие взрывы в Воронеже связаны с уничтожением неразорвавшихся обломков БПЛА