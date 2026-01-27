https://ria.ru/20260127/vlasti-2070548482.html
Власти Чили подтвердили аннулирование виз четверых россиян
Власти Чили подтвердили аннулирование виз четверых россиян - РИА Новости, 27.01.2026
Власти Чили подтвердили аннулирование виз четверых россиян
Власти Чили подтвердили аннулирование виз и подготовку к депортации российских туристов, катавшихся на гидроциклах в природоохранной зоне Патагонии, передает... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T14:23:00+03:00
2026-01-27T14:23:00+03:00
2026-01-27T14:23:00+03:00
чили
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770686121_0:338:3038:2047_1920x0_80_0_0_2f1b00ce422818618ef6b955a7d0a99d.jpg
https://ria.ru/20251020/zaderzhanie-2049322235.html
чили
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770686121_194:0:2923:2047_1920x0_80_0_0_9efc9720a01e1c4fc182b84a7dedd608.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чили, россия
Власти Чили подтвердили аннулирование виз четверых россиян
В Чили подтвердили аннулирование виз четверых россиян, катавшихся на гидроциклах
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости.
Власти Чили подтвердили аннулирование виз и подготовку к депортации российских туристов, катавшихся на гидроциклах в природоохранной зоне Патагонии, передает телеканал T13
.
"Власти подтвердили аннулирование туристических виз и начало процесса депортации четырех российских граждан, которые были пойманы за катанием на гидроциклах по реке Футалеуфу, что стало известно после заявления одного из жителей", - говорится в сообщении.
T13 отмечает, что произошедшее вызвало резонанс в соцсетях, а местные правоохранительные органы заявили, что охрана в Патагонии будет усилена.
Посольство России
в Чили
сообщило РИА Новости, что никаких обращений в связи с этой ситуацией в дипмиссию не поступало, но призвало всех российских граждан, находящихся в Чили, уважать нормы и законы страны пребывания.