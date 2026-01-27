Рейтинг@Mail.ru
Власти Чили подтвердили аннулирование виз четверых россиян - РИА Новости, 27.01.2026
14:23 27.01.2026
Власти Чили подтвердили аннулирование виз четверых россиян
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Власти Чили подтвердили аннулирование виз и подготовку к депортации российских туристов, катавшихся на гидроциклах в природоохранной зоне Патагонии, передает телеканал T13.
"Власти подтвердили аннулирование туристических виз и начало процесса депортации четырех российских граждан, которые были пойманы за катанием на гидроциклах по реке Футалеуфу, что стало известно после заявления одного из жителей", - говорится в сообщении.
T13 отмечает, что произошедшее вызвало резонанс в соцсетях, а местные правоохранительные органы заявили, что охрана в Патагонии будет усилена.
Посольство России в Чили сообщило РИА Новости, что никаких обращений в связи с этой ситуацией в дипмиссию не поступало, но призвало всех российских граждан, находящихся в Чили, уважать нормы и законы страны пребывания.
Полиция Таиланда - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В Таиланде задержали около 20 россиян
20 октября 2025, 11:53
 
ЧилиРоссия
 
 
