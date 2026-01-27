Рейтинг@Mail.ru
Владельцев земельных участков обяжут бороться с борщевиком
17:42 27.01.2026
Владельцев земельных участков обяжут бороться с борщевиком
Владельцев земельных участков обяжут бороться с борщевиком - РИА Новости, 27.01.2026
Владельцев земельных участков обяжут бороться с борщевиком
Владельцы земельных участков с 1 марта будут обязаны принимать меры по борьбе с борщевиком и другими опасными видами чужеродных растений, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 27.01.2026
общество
россия
владимир кошелев
госдума рф
россия
общество, россия, владимир кошелев, госдума рф
Общество, Россия, Владимир Кошелев, Госдума РФ
Владельцев земельных участков обяжут бороться с борщевиком

РИА Новости: владельцев земельных участков с марта обяжут бороться с борщевиком

© Pixabay / Wolk9Борщевик
Борщевик - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Pixabay / Wolk9
Борщевик. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Владельцы земельных участков с 1 марта будут обязаны принимать меры по борьбе с борщевиком и другими опасными видами чужеродных растений, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
России с 1 марта вступит в силу закон, который обязывает владельцев земельных участков в РФ принимать меры по борьбе с борщевиком и другими опасными видами инвазивных (чужеродных) растений", - сказал Кошелев.
Парламентарий отметил, что до сих пор борьба с борщевиком была в значительной степени делом энтузиастов, отдельных муниципалитетов или регулировалась разрозненными региональными актами. По его словам, новый федеральный закон меняет концепцию: борьба с инвазивными видами становится обязательным условием землепользования на всей территории страны. Он добавил, что это является прямым признанием проблемы на высшем законодательном уровне, что автоматически повышает ее приоритет и открывает пути для финансирования и контроля.
"Особенно важно положение о том, что бездействие может стать основанием для пересмотра сервитута. Это мощный инструмент воздействия на инфраструктурные компании, чьи заброшенные "коридоры" часто являются основными путями распространения борщевика", - подчеркнул он.
Кошелев уточнил, что субъекты РФ смогут устанавливать свои перечни опасных растений, что, по его словам, важно из-за разных климатических и экологических условий. Кроме того, федеральные органы займутся борьбой с видами растений, угрожающими лесам и особо охраняемым природным территориям. Такой подход позволяет не тратить ресурсы на борьбу с условно безопасными видами в конкретном регионе и сконцентрироваться на реальных угрозах, отметил депутат.
"Закон не предписывает один-единственный метод борьбы, например, тотальную химическую обработку. Он разрешает все не запрещенные способы, включая биологические, то есть использование насекомых-хищников, поедающих вредителей. Это открывает дорогу для современных, научно обоснованных стратегий интегрированной борьбы: агротехнических, химических, биологических, механических. Регионам важно организовать согласованность действий. Борщевик не знает границ участков. Эффект будет только при синхронных действиях всех соседей от частников до больших агрохолдингов", - заключил он.
