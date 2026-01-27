Владельцев земельных участков обяжут бороться с борщевиком

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Владельцы земельных участков с 1 марта будут обязаны принимать меры по борьбе с борщевиком и другими опасными видами чужеродных растений, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

"В России с 1 марта вступит в силу закон, который обязывает владельцев земельных участков в РФ принимать меры по борьбе с борщевиком и другими опасными видами инвазивных (чужеродных) растений", - сказал Кошелев

Парламентарий отметил, что до сих пор борьба с борщевиком была в значительной степени делом энтузиастов, отдельных муниципалитетов или регулировалась разрозненными региональными актами. По его словам, новый федеральный закон меняет концепцию: борьба с инвазивными видами становится обязательным условием землепользования на всей территории страны. Он добавил, что это является прямым признанием проблемы на высшем законодательном уровне, что автоматически повышает ее приоритет и открывает пути для финансирования и контроля.

"Особенно важно положение о том, что бездействие может стать основанием для пересмотра сервитута. Это мощный инструмент воздействия на инфраструктурные компании, чьи заброшенные "коридоры" часто являются основными путями распространения борщевика", - подчеркнул он.

Кошелев уточнил, что субъекты РФ смогут устанавливать свои перечни опасных растений, что, по его словам, важно из-за разных климатических и экологических условий. Кроме того, федеральные органы займутся борьбой с видами растений, угрожающими лесам и особо охраняемым природным территориям. Такой подход позволяет не тратить ресурсы на борьбу с условно безопасными видами в конкретном регионе и сконцентрироваться на реальных угрозах, отметил депутат.