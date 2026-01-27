Рейтинг@Mail.ru
Владелец "Машеньки" рассказал о росте интереса к работе в пекарне
09:12 27.01.2026
Владелец "Машеньки" рассказал о росте интереса к работе в пекарне
Владелец "Машеньки" рассказал о росте интереса к работе в пекарне - РИА Новости, 27.01.2026
Владелец "Машеньки" рассказал о росте интереса к работе в пекарне
Любой малый бизнес сталкивается с большим количеством проблем, включая кадры, однако после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным стало появляться РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T09:12:00+03:00
2026-01-27T09:12:00+03:00
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Владелец "Машеньки" рассказал о росте интереса к работе в пекарне

Владелец пекарни "Машенька" Максимов рассказал о росте откликов на вакансии

Подмосковная пекарня "Машенька"
Подмосковная пекарня Машенька
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Подмосковная пекарня "Машенька". Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Любой малый бизнес сталкивается с большим количеством проблем, включая кадры, однако после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным стало появляться больше откликов на вакансии, рассказал в интервью РИА Новости владелец подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов.
"У любого бизнеса, малого в том числе, существует свой жизненный цикл. То есть люди эмоционально устают от ведения бизнеса, это непросто. Хоть его называют малым, а проблем там, наверное, больше, чем в большом, потому что там ты можешь делегировать полномочия, а здесь 90% сосредоточено на тебе. И с кадрами проблема", - прокомментировал он вопрос о кадровом дефиците в сфере пекарен.
При этом после прямой линии стало появляться больше откликов на наши вакансии, добавил Максимов. "Люди сами стали звонить, даже если вакансия не размещена. Многие теперь хотят работать в "Машеньке". И мы сейчас даже имеем выбор по пекарям, по продавцам. Об этом я два месяца назад мечтать просто не мог", - указал он.
Люберецкая пекарня "Машенька" появилась на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря 2025 года. Предприниматель обратился к Путину с вопросом по налоговому законодательству.
Пекарня Машенька в посёлке Красково Московской области - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Владелец пекарни "Машенька" рассказал о предложении от ЛДПР
