Владелец "Машеньки" рассказал о росте интереса к работе в пекарне
Владелец "Машеньки" рассказал о росте интереса к работе в пекарне - РИА Новости, 27.01.2026
Владелец "Машеньки" рассказал о росте интереса к работе в пекарне
Любой малый бизнес сталкивается с большим количеством проблем, включая кадры, однако после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным стало появляться
россия
владимир путин
россия
Новости
россия, владимир путин
Владелец "Машеньки" рассказал о росте интереса к работе в пекарне
Владелец пекарни "Машенька" Максимов рассказал о росте откликов на вакансии
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Любой малый бизнес сталкивается с большим количеством проблем, включая кадры, однако после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным стало появляться больше откликов на вакансии, рассказал в интервью РИА Новости владелец подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов.
"У любого бизнеса, малого в том числе, существует свой жизненный цикл. То есть люди эмоционально устают от ведения бизнеса, это непросто. Хоть его называют малым, а проблем там, наверное, больше, чем в большом, потому что там ты можешь делегировать полномочия, а здесь 90% сосредоточено на тебе. И с кадрами проблема", - прокомментировал он вопрос о кадровом дефиците в сфере пекарен.
При этом после прямой линии стало появляться больше откликов на наши вакансии, добавил Максимов. "Люди сами стали звонить, даже если вакансия не размещена. Многие теперь хотят работать в "Машеньке". И мы сейчас даже имеем выбор по пекарям, по продавцам. Об этом я два месяца назад мечтать просто не мог", - указал он.
