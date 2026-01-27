Рейтинг@Mail.ru
Владелец пекарни "Машенька" дал совет начинающим предпринимателям
08:51 27.01.2026 (обновлено: 08:52 27.01.2026)
Владелец пекарни "Машенька" дал совет начинающим предпринимателям
Владелец пекарни "Машенька" дал совет начинающим предпринимателям - РИА Новости, 27.01.2026
Владелец пекарни "Машенька" дал совет начинающим предпринимателям
Начинающим предпринимателям стоит относиться к своему дело ответственно и лелеять его, иначе ничего не получится, при этом придется много работать - с 6 утра и... РИА Новости, 27.01.2026
60
россия, экономика
Россия, Экономика
Владелец пекарни "Машенька" дал совет начинающим предпринимателям

Владелец пекарни "Машенька" Максимов посоветовал новичкам лелеять свое дело

Пекарня "Машенька" в посёлке Красково Московской области
Пекарня Машенька в посёлке Красково Московской области - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Пекарня "Машенька" в посёлке Красково Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Начинающим предпринимателям стоит относиться к своему дело ответственно и лелеять его, иначе ничего не получится, при этом придется много работать - с 6 утра и 11-12 часов вечера, рассказал в интервью РИА Новости владелец подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов.
«
"Если относиться к своему делу ответственно, лелеять его, как ребенка - потому что иначе ничего не получится. Ко мне часто обращаются за советами, и я всем говорю: если ты хочешь, чтобы твой бизнес рос, развивался - естественно, это не 24 на 7, мы, конечно, спим - но работа начинается с 6 утра и заканчивается в 11-12 часов вечера", - ответил он на вопрос, стоит ли молодым предпринимателям открывать пекарни.
"А если открыть пекарню, нанять сотрудников, а потом только приходить за выручкой, то бизнес просуществует только ограниченный отрезок времени, даже на хорошем месте", - добавил Максимов.
Люберецкая пекарня "Машенька" появилась на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря 2025 года. Предприниматель обратился к Путину с вопросом по налоговому законодательству.
Владелец пекарни Машенька Дмитрий Максимов - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Владелец "Машеньки" заявил, что готов к новым заказам от Кремля
Вчера, 07:31
 
РоссияЭкономика
 
 
