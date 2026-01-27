Владелец пекарни "Машенька" дал совет начинающим предпринимателям

«

"Если относиться к своему делу ответственно, лелеять его, как ребенка - потому что иначе ничего не получится. Ко мне часто обращаются за советами, и я всем говорю: если ты хочешь, чтобы твой бизнес рос, развивался - естественно, это не 24 на 7, мы, конечно, спим - но работа начинается с 6 утра и заканчивается в 11-12 часов вечера", - ответил он на вопрос, стоит ли молодым предпринимателям открывать пекарни.