Снегоуборочная техника на улице Новинский бульвар в Москве. Архивное фото

Снегоуборочная техника на улице Новинский бульвар в Москве

Вильфанд рассказал о погоде в Москве в середине недели

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Температура в Москве к середине недели не достигнет оттепельных значений, несмотря на прошлые прогнозы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура действительно повысится, но всё-таки не до оттепельных значений. Максимальная температура в среду в Москве прогнозируется минус три - минус пять градусов, может, будет минус два на юго-западе", - сказал Вильфанд

Он отметил, что температура повысится практически на 20 градусов по сравнению с ночью понедельника.

"Сегодня ночью в Москве температура была от минус 17 до минус 23, в Новой Москве - до минус 26 градусов, а в области до минус 28. А будет в ночью на среду минус шесть - минус восемь ночью и днем минус три - минус пять, но даже до минус двух повысится. То есть резкое повышение, сильное повышение, но не до оттепели", - добавил синоптик.

По его словам, хотя температура повысится, ощущения тепла не будет, потому что начнется усиление порывов ветра и влажности.

"Сейчас сухой воздух, солнце, комфортная погода. Потепление даже на 15 градусов, а ощущение будет холода", - заключил синоптик.