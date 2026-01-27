https://ria.ru/20260127/vilfand-2070466401.html
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в середине недели
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в середине недели
Температура в Москве к середине недели не достигнет оттепельных значений, несмотря на прошлые прогнозы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 27.01.2026
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Температура в Москве к середине недели не достигнет оттепельных значений, несмотря на прошлые прогнозы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Температура действительно повысится, но всё-таки не до оттепельных значений. Максимальная температура в среду в Москве
прогнозируется минус три - минус пять градусов, может, будет минус два на юго-западе", - сказал Вильфанд
.
Он отметил, что температура повысится практически на 20 градусов по сравнению с ночью понедельника.
"Сегодня ночью в Москве температура была от минус 17 до минус 23, в Новой Москве
- до минус 26 градусов, а в области до минус 28. А будет в ночью на среду минус шесть - минус восемь ночью и днем минус три - минус пять, но даже до минус двух повысится. То есть резкое повышение, сильное повышение, но не до оттепели", - добавил синоптик.
По его словам, хотя температура повысится, ощущения тепла не будет, потому что начнется усиление порывов ветра и влажности.
"Сейчас сухой воздух, солнце, комфортная погода. Потепление даже на 15 градусов, а ощущение будет холода", - заключил синоптик.
Ранее Вильфанд рассказал РИА Новости, что в Москве в ночь на вторник ожидается сильный снегопад с ветром 7-12 метров в секунду.