МИД Венгрии вызвал украинского посла
16:56 27.01.2026 (обновлено: 17:57 27.01.2026)
МИД Венгрии вызвал украинского посла
МИД Венгрии вызвал посла Украины Федора Шандора из-за вмешательства Киева в предвыборную компанию, заявил глава ведомства Петер Сийярто. РИА Новости, 27.01.2026
МИД Венгрии вызвал украинского посла

МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за вмешательства в предвыборную кампанию

Здание парламента Венгрии
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Getty Images / SOPA Images/Omar Marques
Здание парламента Венгрии. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 27 янв — РИА Новости. МИД Венгрии вызвал посла Украины Федора Шандора из-за вмешательства Киева в предвыборную компанию, заявил глава ведомства Петер Сийярто.
"Мы не потерпим никакого вмешательства в выборы, включая попытки Украины повлиять на результаты и вмешаться в избирательный процесс в пользу партии "Тиса", — написал он в соцсети Х.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Сийярто рассказал, почему Венгрия не хочет тратить деньги на Украину
13 января, 16:24
В последнее время Владимир Зеленский и киевское правительство развернули открытую, бесстыдную и агрессивную кампанию, чтобы привести к власти в Венгрии оппозиционные силы.
"Но только народ может решить будущее страны. Это решение принимается в Венгрии, а не в Брюсселе и уж точно не в Киеве. Мы будем защищать суверенитет всеми возможными способами!" — подчеркнул Сийярто.

Парламентские выборы в республике назначены на 12 апреля.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Пора объединиться". Орбан сделал громкое заявление об Украине
26 января, 10:34
На минувшей неделе Зеленский выступил с речью на экономическом форуме в Давосе. В ней он оскорбил президента Венгрии, заявив, что "каждый Виктор, который живет на деньги Европы, но продает ее интересы, заслуживает подзатыльник". Орбан в ответ отметил, что все получат по заслугам.
Выпад в его адрес сделал и глава МИД Украины Андрей Сибига. Он голословно обвинил венгерского лидера в том, что тот якобы не заботится о живущих за границей согражданах, и в связях с Россией.
В Будапеште считают, что через вмешательство в выборы киевский режим пытается продвинуть венгерскую оппозицию, которая будет выделять ему деньги. Нынешние власти республики, напротив, не хотят, чтобы налоги венгров шли "на позолоченные ванные украинских олигархов".
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Стала известна разница в выделенных средствах ЕС для Украины и для Венгрии
14 января, 19:30
 
В мире Украина Петер Сийярто Владимир Зеленский Киев Венгрия Андрей Сибига
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
